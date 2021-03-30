Ежедневный гороскоп. Вторник 30 марта 2021

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня после 2 часов утра нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-нибудь постарше или более опытный может дать вам совет сегодня. Между тем, вы счастливы приложить свои усилия, чтобы помочь другу или организации, потому что это то, что нужно сделать. Вы не против. Фактически, вы почувствуете чувство награды.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас есть внутренняя дисциплина, которая сослужит вам хорошую службу, если вы знаете, что хотите делать. В последнее время вы были связаны с молодыми людьми чаще, чем обычно, возможно, это будет иметь отношение к помощи им? Или вы можете провести небольшое исследование.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы готовы помочь группе, возможно, некоммерческой организации или благотворительной ассоциации? Вы также можете поддержать кого-то творческого и артистичного. Безусловно, ваши друзья оценят вас сегодня по достоинству.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете использовать свое влияние на начальников, родителей или важных людей, чтобы принести пользу другим. Более того, вы готовы работать и выполнять определенные обязанности и обязательства, потому что выполнение этой роли приносит вам удовлетворение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете получать удовольствие от учебы, путешествий или всего, что расширяет ваш мир сегодня. Более того, вы готовы работать, чтобы воплотить это в реальность. Вы можете использовать свое влияние, чтобы помочь людям из другой культуры или другой страны. Если так, то вам повезло, что вы сможете это сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то постарше может быть к вам сегодня щедрым. Или возможно вы можете получить финансирование или поддержку, чтобы, в свою очередь, предложить практическую поддержку кому-то еще — кому-то, кто в ней нуждается? Все, что вы делаете сегодня, будет результатом внутренней дисциплины и чувства долга делать правильные поступки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете объединить усилия с партнером или близким другом сегодня, чтобы действовать вместе, чтобы предложить услугу, которая должна быть предоставлена ​​представителям широкой общественности или кому-то, кого вы знаете. Вы готовы подняться на тарелку и нести свою долю ответственности за что-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете продуктивны на работе, потому что будете счастливы делать то, что от вас ждут. Вы не будете жаловаться. Вы не почувствуете себя мучеником. Напротив, вы почувствуете чувство выполненного долга и личное вознаграждение за то, что делаете, особенно за то, что нужно сделать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете взять на себя повышенные обязанности по воспитанию детей или обучению молодежи сегодня. А может быть, ваша деятельность будет связана со спортом с молодежью? Вы счастливы выполнять работу необходимую для того, чтобы провести какое-то общественное мероприятие, потому что вы знаете, что это понравится другим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы счастливы взять на себя больше, чем справедливая доля работы или обязанностей, с чем-то, связанным с семейными проблемами или работой, которую необходимо выполнять дома. Очевидно, что вы можете это сделать и вы счастливы вмешаться и изменить ситуацию к лучшему для всех остальных. Браво!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вас волнуют практические реалии. Вам будет полезно обратиться к обязанностям и обязательствам, которые вы должны выполнять в отношениях с братьями, сестрами и родственниками. Это не составит труда, потому что вы будете рады быть полезными другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Совершая покупки сегодня, вы захотите потратить свои деньги реалистично и с умом, поэтому вы выберете практичные вещи длительного пользования. Что бы вы ни делали сегодня в отношении своего имущества или денег, вы будете делать это дисциплинированно и тщательно.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Селин Дион (1968), музыкант Эрик Клэптон (1945) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (1926-2018) родились в этот день. Вы общительны и напористы, однако вы также осведомлены о чувствах других и чувствительны к ним. Вы страстный любовник. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор — сотрудничать с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.