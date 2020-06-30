Ежедневный гороскоп. Вторник 30 июня 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня в вашей семье или дома может произойти что-то необычное. Это может быть связано с прошлой проблемой или с родственником, который внезапно вернулся. Поскольку Меркурий сейчас ретроградный, подумайте дважды, прежде чем соглашаться на что-то важное. Проверьте это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новые лица, новые места и новые идеи – тема вашего дня сегодня. Определенно не скучный день! Запишите свои идеи, потому что они могут быть гениальными! Вы можете поставить оригинальное вращение на вещи сегодня! Вы могли бы также услышать умную идею от кого-то еще?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Энергия сегодня импульсивна, а это означает, что если вы имеете дело с деньгами во время покупок или переговоров по финансовым сделкам, вы можете просто выстрелить от бедра. Поэтому сохраняйте свои квитанции. И в своих переговорах, убедитесь, что есть место, где вы можете выскользнуть.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

И ретроградное Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке прямо сейчас. Сегодня Меркурий танцует с непредсказуемым Ураном, который может вызвать внезапное волнение по поводу старой идеи, потому что вы видите ее новыми глазами. Одно можно сказать наверняка: ваш обычный распорядок изменится сегодня. Будьте открыты для потрясающих новых предложений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас, потому что ретроградный Меркурий «прячется» в вашем графике, и в то же время он стимулируется диким Ураном. Это означает, что ваши подсознательные вибрации вибрируют. Секреты могут выйти. Вы также можете навязчиво сделать что-то, что сделали в детстве.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это не скучный день! Старые друзья из вашего прошлого или люди, которых вы знали по клубам и организациям, могут внезапно сказать или сделать что-то, что вас удивит. Может быть, просто столкнувшись с ними, это сюрприз!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действуйте осторожно сегодня, потому что вы можете удивить босса, родителя, учителя или сотрудника полиции или наоборот – они могут вас удивить! Однако, если вы прекратите это, ваши отношения с людьми, находящимися во власти, подвержены внезапным изменениям и случайностям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы путешествий могут внезапно измениться сегодня. Поэтому выделите себе дополнительное время и пространство для неожиданного. Не будьте в срочном порядке, не перебирайте книги сегодня. Оставьте себе место, чтобы быть гибким.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Дважды проверьте детали, касающиеся наследства, общего имущества, вопросов страхования и т. д. Потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области в вашей жизни сегодня. Возможно, вам также придется внезапно защитить себя, когда вы меньше всего этого ожидаете. Это плохо!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Партнер или близкий друг может сегодня бросить вам мяч. («Я хочу больше свободы в отношениях».) Может быть что угодно. Кроме того, вы можете встретить кого-то сегодня, кто необычен или отличается от вашего обычного тарифа. По крайней мере, это захватывающий день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня – почти наверняка. Сбои в работе компьютера, изменение назначений, внезапные вторжения или поломка оборудования — это лишь некоторые возможности. Между тем, владельцы домашних животных должны знать о возможных сюрпризах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители: Помните о том, что для ваших детей наступает несчастный случай, поэтому будьте бдительны. Убедитесь, что вы удаляете опасные ситуации от малышей. Социальные планы могут измениться сегодня. Или может быть, вы получите неожиданное приглашение где-нибудь? Может быть, даже неожиданный флирт?

Если ваш день рождения сегодня

Боксер Майк Тайсон и пловец Майкл Фелпс разделяют ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны и мягки. Дом, семья и ваши близкие очень важны для вас. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.