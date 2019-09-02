Ежедневный гороскоп. Вторник 3 сентября 2019

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 1:15 до 17:00. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку большая часть этого дня является предупреждением о Луне, избегайте важных решений или откладывайте их до завтра. Тем не менее, вы супер под напряжением, особенно на работе. Очень активны! Остерегайтесь выходить за борт или потакать прихоти. Будьте разумным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это чудесный, творческий день! Наслаждайтесь общением и хорошо проводите время с друзьями. Сегодня понедельник, но почему бы не пообедать или поиграть, потому что это вам понравится! Наслаждайтесь романтикой, общением на спортивных мероприятиях и веселым времяпрепровождением с детьми. (Остерегайтесь оповещения о Луне.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

На этой неделе вы сосредоточены на доме, семье и личной жизни. Важные проекты по ремонту находятся в вашем списке. Тем не менее, из-за предупреждения о Луне (см. Выше) не ходите по магазинам для вашего дома сегодня. В идеале – отдохните и расслабьтесь. Развлекайтесь!

Рак (21 июня-22 июля)

У вас сегодня сильные мнения, поэтому вы готовы сказать то, что вы имеете в виду. Тем не менее, вы должны знать, что большая часть этого дня – оповещение о Луне, поэтому подумайте, прежде чем говорить. Кроме того, ограничьте свои расходы только на еду, газ и развлечения во время оповещения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе в вашем Денежном Доме есть четыре планеты, а это значит, что вы думаете о деньгах, усердно трудитесь, чтобы заработать деньги и планируете их тратить. Между тем, сегодня, во время оповещения о Луне, ограничьте свои расходы на все, кроме еды, бензина и развлечений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ну, хорошо, хорошо, Солнце, Меркурий, Венера и Марс – все в Деве! Да, это все о вас! Тем не менее, пока в вашем Денежном Доме есть Лунная тревога, ограничьте свои расходы и отложите важные решения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С горсткой планет, скрывающихся в вашей карте, вы чувствуете, что ждете, чтобы что-то произошло. И это действительно так! Вы ждете, пока Солнце войдет в ваш знак 23 сентября – через три недели. До тех пор, играйте сдержанно. Смотрите Лунную тревогу на сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для общения, а это значит, что вы будете наслаждаться компанией друзей, а также компанией классов, групп, клубов, конвенций и конференций. Тем не менее, это плохой день для принятия важных решений или волонтерства для чего-либо во время оповещения о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это сложный день, потому что горстка планет в верхней части диаграммы помогает вам общаться с боссами, VIP-персонами, родителями и учителями. Тем не менее, сегодня «Лунная тревога» (см. Выше) – плохое время для того, чтобы добровольно что-то делать или соглашаться на что-то важное. То же самое – для траты денег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы жаждете побега, путешествий, приключений и всего остального, что принесет в вашу жизнь удовольствие, стимул и перемены. (На самом деле, это может произойти сегодня, но это может быть не так, как вы хотите.) Это плохой день для путешествий и юридических вопросов. Закройте люки.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку в одном из ваших Денежных Домиков находится множество планет, имейте в виду, что это плохой день, чтобы тратить деньги. (За исключением еды, газа и развлечений.) Это также плохой день для того, чтобы добровольно что-то делать или соглашаться на что-то важное. См. Лунную тревогу выше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В это время вы сильно сосредоточены на партнерских отношениях и близких дружеских отношениях. Наслаждайтесь хорошей вибрацией с другими, но будьте терпеливы, если вы раздражены. Сегодня во время Лунной тревоги откладывайте важные решения. Ограничьте свои расходы, тратьте только на еду и газ.

Если ваш день рождения сегодня

Модель и певица Татьяна Котова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы неотразимы, харизматичны и очаровательны. Вы неприхотливы и всегда честны. Многие из вас талантливы. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.