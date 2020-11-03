Ежедневный гороскоп. Вторник 3 ноября 2020 г.

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не будьте суровы к себе сегодня, потому что вы проводите много времени, теряясь в мечтах или в своем личном мире фантазий. Сделать это сегодня несложно. С другой стороны, ваше воображение усиливается и вы можете придумать какие-нибудь умные, творческие идеи?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник зодиака и сегодня важно знать, что вы не можете действительно доверять своему финансовому суждению. Ваше мышление немного нечеткое. Вы также склонны использовать то, что, как вы надеетесь, будет работать или что будет работать, вместо того, что действительно может сработать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, однако, это противоречит нечеткому Нептуну, который может вызвать у вас мечтательное состояние ума. Очевидно, что это плохой день для принятия важных решений или действий, требующих точного и ясного мышления или внимания к деталям. Предупрежден — значит вооружен.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас могут привлекать мистические или сверхъестественные явления или вещи, которые происходят в ночи. Это потому, что Луна скрывается на вашей карте и она не в ладах с нечетким Нептуном. Это может обмануть ваше мышление и вызвать замешательство и заблуждение — очень мягко. (Вы не потеряете его.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете запутаться в разговоре с другом, возможно, женщиной. Не предполагайте ничего и наоборот, сделайте все возможное, чтобы они поняли, что вы пытаетесь сказать. Разговоры напоминают прохождение двух кораблей в ночи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если у вас важный разговор с начальником, родителем или авторитетным лицом, постарайтесь понять, чего он хочет. И наоборот, убедитесь, что они понимают, чего вы хотите, потому что сегодня очень легко запутаться, особенно на основе предположений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Чувство эскапизма сильно внутри вас сегодня, поэтому вам будет трудно сдержаться и сделать то, что от вас положено. Вы бы предпочли заняться чем-нибудь другим. На самом деле, вы бы предпочли пошалить, если вам это сойдет с рук. Да, сегодня такой день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для принятия важных решений по вопросам совместного имущества, наследства и страхования, потому что, честно говоря, ваше мышление расплывчато. Легко принять желаемое за действительное, вместо того чтобы отказываться от того, что происходит на самом деле.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Приложите дополнительные усилия, чтобы говорить прямо сегодня с партнерами и близкими друзьями. Ничего не предполагайте. Помните, что они могут неправильно понять ваши желания и потребности так же, как вы можете неправильно понять их желания и потребности. Это непростой день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Четко говорите сегодня на работе. Точно так же будьте ясны во всех своих сообщениях, касающихся проблем со здоровьем. Даже вопросы, связанные с домашним животным, могут вызвать замешательство. Это потому, что сегодня люди сделают неправильные выводы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Несмотря на то, что для многих этот день сбивает с толку, поскольку ваше воображение усилено, вы можете быть полны прекрасных творческих идей сегодня. Это также прекрасный день, чтобы развлекать детей, рассказывать им истории или даже писать фантастические произведения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это не идеальный день для важного семейного обсуждения или разговора с родственником. Люди сделают неправильные выводы или неправильно поймут, чего хочет другой. Убедитесь, что вы четко понимаете проблемы. Ничего не предполагайте. Дважды проверьте все.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Александр Градский (1949), актер Дольф Лундгрен (1957) и фигурист Евгений Плющенко (1982) разделяют сегодня ваш день рождения. У вас острое чувство юмора, потому что вы быстро понимаете, что происходит вокруг вас. Это год, когда нужно отпустить то, что больше не актуально или полезно и перейти к чему-то новому и отличному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!