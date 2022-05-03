Ежедневный гороскоп: вторник 3 мая 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В вашей жизни может происходить что-то, что укрепляет ваши духовные убеждения или пробуждает в вас больший интерес к духовности. Ответвлением этого является то, что это может повысить вашу уверенность в себе. Это хорошая вещь. Секреты и скрытая информация могут быть раскрыты сейчас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы получите большую пользу от вашего взаимодействия с группой в это время. Они могут продвигать ваши интересы. Или возможно ваше участие в группе будет иметь для вас значение, особенно если вы сможете добиться изменений, которые принесут пользу другим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В это время происходит что-то, что повысит вашу репутацию в глазах коллег. Вами восхищаются — без вопросов. Для некоторых это может означать повышение по службе, награду или какую-то похвалу от других. Как бы то ни было, пора вам поклониться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Возможности для путешествий могут представиться вам сейчас. У других будет возможность изучить возможности дальнейшего образования или направления в издательском деле, медицине и юриспруденции. Вас также может привлекать определенная философия, система убеждений или что-то связанное с политикой. (Это не случайный интерес.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы находитесь в прекрасном положении, чтобы извлечь выгоду из богатства и ресурсов других. Например, вы можете узнать больше о том, что возможно или доступно для вас. Вы можете получить деньги обратно от правительства или вы можете унаследовать. Вы также можете воспользоваться возможностью использовать то, что принадлежит кому-то другому. Все хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваши самые близкие отношения сейчас расцветают и это замечательно. Это прекрасное влияние, которое будет способствовать вашему общению с близкими друзьями, партнерами и супругами. Наслаждайтесь этим благословением, пока оно длится. (Все непостоянно, даже хорошее.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хорошее время, чтобы поправить свое здоровье или провести реформы там, где вы работаете. Для этого у вас могут появиться замечательные возможности трудоустройства или вы можете получить лучшую работу или улучшить условия или параметры вашей существующей работы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с детьми значительно улучшились! Точно так же возможностей в спорте, мире развлечений и индустрии гостеприимства предостаточно. Между тем, вы можете наслаждаться социальными прогулками и веселым времяпрепровождением с другими, а также изучать искусство.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасное время для того, чтобы заняться домашними делами или развлечься дома. Точно так же это же влияние также будет способствовать предоставлению вам возможностей приобретения недвижимости или шансов улучшить ваш дом или ваши активы в сфере недвижимости. Семейные посиделки будут веселыми!

Козерог (22 декабря — 19 января)

По разным причинам, в соответствии с личными подробностями вашей собственной жизни, вы чувствуете себя более оптимистично и полны надежд в отношении своей жизни и особенно того, как все будет развиваться в будущем. Темп ваших дней может ускориться благодаря посещениям, поручениям и коротким поездкам. Это позитивное, приподнятое время для вас!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша способность увеличить свои доходы и стать богаче в какой-то мере сейчас очень сильна. Ищите способы увеличить свой доход, потому что это возможно. Некоторые из вас могут также изучить поездки, связанные с работой. Вы определенно окружены возможностями!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда Юпитер в вашем знаке танцует с Плутоном, вы наделены полномочиями в это время. Что бы ни случилось, вы увидите способы улучшить свою жизнь и свое ближайшее окружение. Это произойдет естественным, эволюционным путем, без особых усилий с вашей стороны. Вы можете каким-то образом обрести великую силу.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Андрейченко (1956) и актер Данила Козловский (1985) отмечают день рождения сегодня. У вас твердая мораль и принципы и вы верите в честную игру и справедливость. Вы сострадательны и помогаете другим. У вас остроумное чувство юмора. Это год перемен, а это значит, что нужно оставаться на ногах. Доверьтесь своей интуиции и ожидайте большей личной свободы.