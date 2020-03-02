Ежедневный гороскоп. Вторник 3 марта 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 18:00 до 20:45 сегодня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это плохой день, чтобы попросить разрешения или одобрения у родителя, начальника или любого лица, наделенного властью, включая полицию. Ответ, который вы, вероятно, получите, будет: «Нет» Подождите до завтра, когда вибрации будут более восприимчивы к вам. Будьте умным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не беспокойтесь, если вы чувствуете себя одиноким или отрезаны от других сегодня. Это именно то, что происходит. Это иллюзия, но убедительная! Реальность такова, что на самом деле это популярный месяц для вас. Да, вас любят! Однако сегодня многие люди чувствуют себя изолированными друг от друга.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Луна все еще находится в вашем знаке сегодня, что дает вам преимущество над всеми остальными знаками. (Вещи будут иметь тенденцию идти своим путем.) Сказав это, отношения с друзьями или членами групп могут быть жесткими или напряженными. Не принимайте это на свой счет. Напряженные отношения сегодня являются темой для многих людей.

Рак (21 июня-22 июля)

Хотя в последнее время вы производите большое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон (на самом деле, в той степени, в которой некоторые из вас начинают роман с авторитетной фигурой), тем не менее, сегодня что-то сложно. Жизнь кажется тяжелой. Пожалуйста, обратите внимание: ситуации выглядят хуже, чем они есть. Расслабьтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы, связанные с путешествиями и высшим образованием или возможно, публикацией и средствами массовой информации, или, возможно, что-то, связанное с юридическими или медицинскими вопросами, могут беспокоить вас сегодня. Они могут быть даже удручающими. Не волнуйтесь, потому что это негативное качество мимолетно. Не позволяйте этому сбить вас с толку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть разочарованы в своей справедливой доле чего-то, особенно наследства или чего-то, что должно было быть разделено. Возможно, ваш партнер зарабатывает меньше или дает вам меньше? Возможно, вы разочарованы романтическими отношениями? Это сегодняшняя перспектива.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с теми, кто ближе всего к вам, сегодня напряжены – без вопросов. Не придавайте этому большого значения. Это то, что происходит сегодня. Многие люди чувствуют себя отрезанными, изолированными или одинокими, потому что отношения с окружающими напряжены. Завтра прекрасный день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с коллегами, клиентами и всеми, кто связан с вашей работой, потому что сегодня эти отношения будут напряженными. Однако, не втягивайтесь. Не делайте из-за этого большого дела, потому что это временно. Завтра все будет хорошо!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня дети могут быть более ответственными, или по какой-то причине с ними сложнее иметь дело. Точно так же роман может быть закончен. Однако не отчаивайтесь! Это мимолетное, временное влияние – завтра совсем другое!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с членами семьи, особенно старшими родственниками или родителями, сегодня напряжены. Постарайтесь обойти любые трудности, потому что к завтрашнему дню все это станет историей. Поэтому терпение – ваш лучший союзник. Да, закусите губу и проплывите через этот день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете почувствовать напряжение, имея дело с родственниками, братьями и сестрами или соседями сегодня. На самом деле, вы можете беспокоиться о чем-то. Не слишком увлекайтесь, потому что к завтрашнему дню это уйдет в прошлое. Поэтому справляйтесь как можно лучше – только на сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете чувствовать себя сломленным сегодня или беспокоиться о деньгах и денежном потоке. Это было бы для курса на сегодня. Не бойтесь, потому что завтра все выглядит совсем иначе.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Алекса́ндр Ивано́в – лидер группы «Рондо», сегодня разделяет ваш день рождения. Ваши друзья любят вас. Вы чувствительны и стеснительны, чтобы показать свои таланты. Вы хотите стабильную жизнь с некоторыми базовыми предметами роскоши. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите. В этом году вы будете физически энергичны!