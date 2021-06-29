Ежедневный гороскоп: вторник 29 июня 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете беспокойство, но приятно и выжидательно. Это потому, что вы хотите, чтобы в вашей жизни было немного азарта! Однако из-за этого у вас возникает соблазн сделать что-то тайно или из-за кулис, чтобы вы могли увидеть небольшое действие. Будьте вежливым. Будьте осторожны в своих желаниях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете встретить кого-то необычного. Может быть, они авангардисты или из другой культуры? Или, возможно, кто-то, кого вы уже знаете, скажет или сделает что-то, что вас удивит. Одно можно сказать наверняка: друг или член группы сделает то, чего вы не ожидали. Оставайтесь гибкими и не упустите шанс.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Имея сегодня дело с родителями, начальниками и полицией, остерегайтесь своего желания внести немного волнения в свою жизнь. Не откусывайте больше, чем можете прожевать. Ваше желание разбудить спящего гиганта может привести к сожалениям. Дважды подумайте, прежде чем действовать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы путешествий сегодня выглядят увлекательно. Одно можно сказать наверняка: вы стремитесь к переменам, потому что вам нужны приключения и стимул! По крайней мере, вы хотите встретить новые способы мышления и новые идеи. Не бойтесь: это произойдет. Будьте открыты ко всему, что встречается на вашем пути.

Лев (23 июля — 22 августа)

Подружитесь со своим банковским счетом, чтобы знать, что происходит, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши финансы сегодня, особенно все, что связано с банковскими счетами, долгами и совместной собственностью. Когда дело доходит до денег, будьте на вершине своей игры.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Супруг, партнер или друг могут сегодня бросить вам мяч. Или, возможно, вы встретите нового интересного друга? Что бы ни случилось, кто-то может дать вам шанс вырваться из привычной сцены и заняться чем-то другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то интересное повлияет на вашу работу сегодня. Вы можете встретить нового коллегу. Удивительные новости могут быть захватывающими? Точно так же что-то, связанное с вашим здоровьем или домашним животным, может застать вас врасплох. Надеюсь, сюрприз будет приятным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день, в котором ваши дети могут легко попасть в аварию, поэтому родителям следует проявлять особую бдительность. Однако это также веселый, захватывающий день, связанный со спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями и искусством. Спонтанные приглашения могут вас порадовать. Скажите им да!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то неожиданное может повлиять на ваш домашний распорядок сегодня. Скорее всего он понравится. У дверей может появиться компания-сюрприз. Вы можете услышать неожиданные новости? Будьте готовы. Заполните холодильник.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите встряхнуть окружающих вас людей, чтобы вывести их из бархатной колеи. (По общему признанию, это для вашего собственного развлечения, потому что вы хотите, чтобы произошло что-то другое.) Расслабьтесь. Новые лица, новые места и новые идеи идут к вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть удивлены, узнав хорошие новости, которые влияют на ваше имущество или ваши доходы сегодня. Вы можете найти то, что потеряли? Вы можете увидеть новый способ зарабатывать деньги? Вам может понравиться спонтанная покупка? Может быть что угодно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном, что заставляет вас хотеть большего волнения и приключений в вашей жизни. Вот почему вы будете искать способы изменить свои обстоятельства или повседневную среду. Вы можете встретить кого-то другого. Вы хотите действия!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сосо Павлиашвили (1964) и телеведущая Авдотья Смирнова (1969) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы чувствительный человек, который защищает своих близких. Дом и семья важны для вас. Вы полны энтузиазма, решительны и обладаете отличной деловой смекалкой. Этот год — год тяжелой работы, потому что вы что-то создаете. Вы можете построить что-то физически или вы можете построить больше структуры в своей жизни. В этом году вы более физически активны.