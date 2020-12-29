Ежедневный гороскоп. Вторник 29 декабря 2020

15, 16 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

После 3:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее полнолуние может заставить вас почувствовать себя втянутым между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями родителей, начальника или вашей карьеры? Это безумные времена и невозможно сделать всех счастливыми. Сказав это, вы не можете игнорировать свою карьеру (или родителей).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодняшнее Полнолуние может создать для вас непредвиденное влияние. Из-за эмоциональной энергии Полнолуния держитесь подальше от противоречивых дискуссий о политике, религии и национальных вопросах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня какая-то финансовая ситуация может обостриться из-за энергии Полнолуния. Это может быть связано с вашим с кем-то спором о деньгах? Или, может быть, долг? А может, как что-то поделить? Или, может быть, вы не можете поверить, куда пошли деньги!

Рак (21 июня — 22 июля)

Полнолуние сегодня в вашем знаке и вы это чувствуете. Это может нарушить ваш режим сна или заставить вас чувствовать себя более эмоционально, чем обычно. У вас могут быть разногласия с партнерами и близкими друзьями. Не волнуйтесь, это всего 48 часов. Расслабьтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вас сегодня что-то смутно беспокоит и вы не знаете, почему. Это потому, что сегодняшнее Полнолуние происходит в скрытой части вашей карты. Возможно, вы вообще ничего не заметите? Если вы это сделаете, это мимолетное влияние исчезнет через день или около того.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте споров с друзьями или группами сегодня, потому что энергия Полнолуния побуждает вещи быстро раздуться или выйти из-под контроля. Кому это нужно? Не вам. Ни с кем. Отложите важные обсуждения на другой день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодняшнее полнолуние находится в верхней части вашего графика, а это значит, что если вы нетерпеливы, все это заметят. Это потому, что вы более «публичны», чем обычно. Не забывайте уделять внимание дому, семье и личной жизни.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с другими очень быстро станут жаркими, особенно на такие горячие темы, как политика, религия и национальные вопросы. Будьте умны и даже не ходите туда. Сегодня полнолуние и люди возбудимы! Будьте умны и действуйте осторожно. Не будите спящего гиганта.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы действительно сейчас думаете о деньгах, не так ли? Сегодня ситуация может решиться в финансовых вопросах, особенно в ваших отношениях с другими людьми — в том числе по ипотеке, долгам, наследству и страхованию из-за Полнолуния. После сегодняшнего дня все немного успокоится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы почувствуете энергию сегодняшнего Полнолуния, потому что это единственное Полнолуние напротив вашего знака в году. Скорее всего, это вызовет напряжение или сделает разговоры с партнерами и близкими друзьями более эмоциональными. Будьте мудры и ни из чему не придавайте большого значения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проблемы могут быть немного острыми на работе сегодня из-за энергии Полнолуния. Вам может быть сложно иметь дело с несколькими людьми, потому что каждый месяц Полнолуние происходит в разных знаках и следовательно, влияет на разных людей по-разному. Оставайтесь спокойными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что они чувствуют энергию Полнолуния так же, как и вы. Даже ваш питомец знает. Точно так же что-то может достичь кульминации или кульминации с романтической парой. Не позволяйте проблемам раздуться или выйти из-под контроля.

Если ваш день рождения сегодня

Юморист и пародист Михаил Грушевский (1964), актёр Джуд Лоу (1972) и актёр Сергей Проханов (1952) сыграл Иннокентия (Кешу) Петровича в фильме «Усатый нянь» сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы умны, интуитивны и логичны. Поскольку вы искренне интересуетесь другими, у вас есть отличные навыки работы с людьми. В этом году пора отпустить то, что больше не актуально или полезно и перейти к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!