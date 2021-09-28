Ежедневный гороскоп: вторник 28 сентября 2021

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

После 7:00 сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку ретроградный Меркурий происходит прямо напротив вашего знака, вы обязательно услышите или столкнетесь с бывшими партнерами и старыми друзьями. В некоторых случаях эти люди будут появляться в ваших снах. Это может быть возможностью для завершения или уточнения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот ретроградный Меркурий будет вас немного раздражать до середины октября, потому что он будет способствовать ошибкам, глупостям, задержкам, путанице в общении и неуместным документам, связанным с вашей работой, вашим здоровьем и даже вашим питомцем. Терпение — ваш лучший союзник!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку Меркурий — ваш правитель, вы чувствуете, что каждый Меркурий ретрограден. Текущий ретроградный Меркурий длится с настоящего момента до середины октября. Ожидайте глупых ошибок, задержек и отмен в мире общения, спорта и развлечений. Старые дела с детьми могут вернуться на вашу тарелку. Может вспыхнуть старое пламя.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следующий месяц — отличное время для семейных встреч, потому что ретроградный Меркурий привлечет членов семьи, которых вы давно не видели. Они могут спать на вашем диване и есть из вашего холодильника. Удачи!

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующего месяца задержки с транспортом могут преследовать ваши шаги — проблемы с автомобилем, грузовиком и велосипедом. Будьте активны и решайте все, что кажется рискованным. Пропущенные автобусы и запутанные коммуникации также являются классикой из-за ретроградного Меркурия. Храбритесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ретроградный Меркурий может вызвать некоторые задержки и ошибки, связанные с деньгами, денежным потоком, доходами, а также с тем, что у вас есть, то есть с вашим движимым имуществом. Чеки по почте будут поздно. Будьте осторожны со всеми своими финансовыми операциями. Будьте начеку!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ретроградный Меркурий находится в вашем знаке до середины октября, что означает, что вы столкнетесь с задержками, путаницей в общении, пропущенными встречами, потерянными предметами, глупыми ошибками, а также столкнетесь с людьми из вашего прошлого. Как будто вы попали в петлю из ленты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы являетесь одним из признаков того, что текущий ретроградный Меркурий может немного помочь. Вы все еще можете страдать от глупых ошибок и задержек с транспортировкой, тем не менее, ретроградный Меркурий поможет вам проводить исследования и находить ответы из прошлого. Используйте это!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Многие из вас услышат известия от старых друзей или членов групп, с которыми вы некоторое время не контактировали из-за ретроградного Меркурия. Хорошо иметь историю с другими. Это ваш шанс собраться вместе и обменяться разговорами о старых временах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Из-за влияния ретроградного Меркурия вы можете мечтать или думать о родителях, которых давно не видели. Вы также можете столкнуться со старыми боссами из прошлого — авторитетными фигурами. Это может быть возможность переосмыслить вещи или что-то прояснить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот ретроградный Меркурий может быть вам полезен в течение следующих нескольких недель, это поможет вам закончить работы, рукописи и все, что вы изучаете, особенно в школе. Это также поможет вам завершить юридические вопросы и все, что связано с медициной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ожидайте задержек и путаницы в вопросах, связанных с налогами, долгами, наследством и совместной собственностью. Однако сейчас отличное время (до середины октября), чтобы проверить детали в этих областях и переделать. Вы можете не только улучшить или переделать что-то, но и проверить прошлые ошибки, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Брижит Бардо (1934) и боец ММА Федор Емельяненко (1976) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы оптимистичны и полны энтузиазма по поводу жизни. Вы также добрые, заботливые и щедрые. Ваша сила в том, что вы придерживаетесь своих убеждений, потому что верите в себя. Это год служения для вас, а это значит, что вы должны заботиться о себе, чтобы быть хорошим ресурсом для других. В этом году вы улучшите свой имидж.