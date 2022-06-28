Ежедневный гороскоп: вторник 28 июня 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 8:00 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Новолуние происходит в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальное время, чтобы принять решение о том, как улучшить свой дом и отношения в семье. Это будет легко сделать, потому что вы сегодня в таком позитивном настроении. Наслаждайтесь компанией родственников, братьев и сестер и соседей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Мы общительные существа. «Ни один человек не является островом». Новолуние сегодня — идеальное время, чтобы подумать о том, как вы общаетесь с другими. Ясны ли вы во всех своих сообщениях? Между тем, это отличный день для бизнеса, финансов и увеличения вашего дохода.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте сегодняшнее Новолуние, чтобы решить, как лучше распорядиться своими деньгами и своим имуществом. Если вы думаете, что деньги грязны, вы не будете держаться за них. Деньги — это энергия. Между тем, поскольку это популярный день для вас, вы сияете в групповых ситуациях!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это идеальный день, чтобы реалистично взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, как вы можете улучшить образ, который вы создаете в своем мире. Есть идеи? Стрижка волос? Сменить гардероб? Насладитесь моментом одиночества, если сможете его найти.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее новолуние заставляет вас чувствовать связь со своими духовными ценностями. Мы все во что-то верим. Даже если мы верим, что мы ни во что не верим. Это то, во что мы верим. Наслаждайтесь групповыми взаимодействиями и общением с друзьями, особенно с творческими людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это лучший день в году, чтобы подумать о дружбе, которая у вас есть или которой нет и какой вы друг для других. Суть в том, что если вы хотите иметь друзей, вы должны быть дружелюбными! Сегодня вы производите впечатление на боссов и VIP-персон.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня единственное Новолуние, которое находится на вершине вашего графика в течение всего года. Это значит, что пора задуматься о своем жизненном направлении. Вы направляетесь туда, куда хотите? Где вы хотите быть через пять лет? Путешествие имеет сильную привлекательность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Найдите минутку, чтобы принять некоторые решения о том, как расширить свой мир. Вы можете путешествовать? Можете ли вы пройти курсы или получить дополнительное образование, чтобы обогатить свою жизнь? Что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя более удовлетворенным? Между тем, подарки и богатство могут прийти к вам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня прекрасная возможность установить намерения в отношении долгов, наследства и всего, что связано с совместной собственностью. Как вы можете очистить незакрепленные детали? Как решить проблему так, чтобы результат вас удовлетворил?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшнее Новолуние находится напротив вашего знака. Это идеальный шанс увидеть, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения, партнерские или дружеские отношения. Это важно. Эти отношения влияют на ваше счастье — поэтому заставьте их работать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это может быть лучший день в году, чтобы воспользоваться моментом и принять решение о том, как повысить свою эффективность во всем, что вы делаете. Кроме того, как вы можете улучшить свое здоровье? Что вы можете сделать, чтобы по-настоящему собраться вместе? Между тем, романтика и социальные возможности радуют!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Здоровый баланс между работой, игрой и творческим самовыражением идеален. Мы — общество, ориентированное на работу. Если наши творческие таланты не приносят денег, их увольняют. Сегодняшнее новолуние — идеальное время, чтобы спросить себя, что делает вас счастливым? (Это также отличный день, чтобы развлечься дома.) Пригласите кого-нибудь к себе!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Панкратов-Чёрный (1949) и гимнастка Ляйсан Утяшева (1985) отмечают свой день рождения сегодня. Вы остроумны, общительны и умеете нравиться другим. Вы амбициозны, потому что вам нравится добиваться успеха, потому что вы не хотите потерпеть неудачу. В этом году вашей темой станет строительство. Вы можете построить что-то физически или создать внутреннюю структуру своей жизни. Вы можете добиться многого.