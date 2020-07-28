Ежедневный гороскоп. Вторник 28 июля 2020

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке. Скорпион ♏

Лунная тревога

Нет ограничений на покупки или важные решения до 20:55 сегодня.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете искать способы использования стороннего ресурса для пользы кого-либо. Возможно, богатство и ресурсы вашего партнера? В любом случае, у вас есть добрые намерения улучшить мир, соседство или семью. Мыслите глобально действуйте локально.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете наслаждаться приятными отношениями с близкими друзьями и партнерами. Вы могли бы работать с кем-то, чтобы принести пользу представителям общественности. Вы стремитесь поговорить и рассказать другим о конкретной ситуации, которая важна для вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша способность работать с группами, на работе или с чем-то, что связано со здоровьем, сегодня превосходна. Вы можете объединить усилия более чем одного человека, чтобы большее число могло получить пользу. У некоторых из вас могут быть связанные с работой поездки сегодня.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это игривый, веселый день! Родители будут наслаждаться веселыми мероприятиями с детьми. Романтические партнеры будут наслаждаться уютными моментами вместе. Физические виды спорта и искусство также будут интересными занятиями, потому что у вас много энергии и энергии. Нет вопросов!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете пригласить членов семьи к себе домой (если вы расширяете свой круг). Вы можете работать от имени группы из своего дома. Нечто, связанное с вашей семьей и вашей личной жизнью, сегодня затронет и затронет жизни других. Это хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете убеждены, когда общаетесь с другими сегодня или делаете что-то в сфере продаж или связей с общественностью, потому что ваше оптимистичное отношение привлечет людей к вам. Кроме того, они будут слушать вас. Вы преуспеете, имея дело с искусством или имея дело с детьми сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день денег! Вы можете найти способы повысить свой доход или увидеть возможности использовать то, что у вас есть, для пользы других. Если вы можете сделать это, вы будете чувствовать себя лично вознагражденными и удовлетворенными. Помните: настоящая щедрость дает то, что нужно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке и вы чувствуете себя прекрасно! Наслаждайтесь общением с другими, особенно со старыми друзьями и людьми, которых вы хорошо знаете. Вы также можете испытывать беспокойство о чьем-либо благополучии и решить помочь им, если сможете. Вам понравится работать с другими сегодня в любом качестве группы. (Оставайтесь в безопасности.)

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, поэтому вы захотите помочь кому-то нуждающемуся или менее удачливому, чем вы. Вы можете сделать это анонимно или за кулисами, потому что вы хотите быть сдержанным. По иронии судьбы, вы будете привлекать подарки вам взамен! (Что посеешь, то и пожнешь.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится разговор с девушкой или может быть, с группой. Как бы то ни было, вы исследуете какие-то групповые усилия, которые одинаково приносят пользу всем — и это правда. Вы также можете привлечь кого-то, кто учит вас чему-то важному сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете поделиться своими знаниями или энтузиазмом с другими так, чтобы это было выгодно кому-то. Какая возможность! Поскольку ваши отношения с детьми сейчас прекрасны, возможно, у вас есть возможность учить молодые умы?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Воспользуйтесь любой возможностью узнать что-то, что может принести пользу вам и другим сегодня, потому что это возможно. Если вы расширите свой мир за счет обмена знаниями или контактами с кем-либо, это будет иметь значение для вас сейчас и в будущем.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Юлия Меньшова делит сегодня ваш день рождения. Вы уверены в себе, общительны и независимы. Вы предприимчивы и решительны! Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год — время для важного выбора. Выбирайте с умом.