Ежедневный гороскоп: вторник 28 декабря 2021

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 16:00 до 16:30. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам понравится разговаривать сегодня с другими людьми, особенно с теми, кто вам близок — партнерами, супругами и дорогими друзьями. Вам даже понравится общение с представителями широкой общественности. Помните, что символически солнце светит на вас, заставляя вас выглядеть хорошо для всех!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это позитивный рабочий день. В частности, вам окупятся групповые усилия. Ах да, «много рук делают работу легкой». Отчасти это потому, что сегодня вы чувствуете себя более здоровым и бодрым, что в свою очередь, вселяет в вас больший оптимизм.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наслаждайтесь общением с другими людьми сегодня, особенно играми с детьми. Возьмите длинный обед, встретьтесь с друзьями в «счастливый час», наслаждайтесь спортивными мероприятиями и любыми мероприятиями, которые поднимают вам настроение. Вам нужно немного веселья! (Помните: Близнецы не скучают.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Если у вас есть возможность сегодня окунуться в кокон дома, воспользуйтесь им, потому что вам понравится отдыхать в знакомой обстановке. Возможно, вы будете развлекаться дома или заниматься какой-нибудь групповой деятельностью там, где живете? Делаете вы это или нет — наслаждайтесь днем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку сегодня вы находитесь в позитивном настроении, вам будет приятно общаться с другими людьми. (Людей привлекают счастливые люди.) Помимо разговоров с соседями, братьями и сестрами и родственниками, вам понравится писать, преподавать, продавать и покупать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для бизнеса, финансов или любых финансовых переговоров, за исключением 30 минут во второй половине дня. (См. Предупреждение о Луне.) Фактически, что бы вы ни делали, это может увеличить ваше богатство или привести к повышению или увеличению вашего дохода.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это позитивный день для вас, а это значит, что все будет идти своим чередом. Будьте осторожны в своем подходе к вещам. Не будь требовательным. Если вы позволите вещам течь по своему усмотрению, вы будете более удовлетворены результатом. Украшение дома продолжает интриговать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это очень энергичный день для вас. У вас может быть амбициозный список дел, который включает дела, встречи и короткие поездки. Вы много работаете, чтобы увеличить свой доход. Позже, после того, как Луна войдет в ваш знак, вы обретете силу!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравится общаться с группами, клубами и организациями, а также с личным другом. Это потому, что это отличный день для того, чтобы пообщаться с другими. Вы можете стать физически активным благодаря занятиям спортом или групповым занятиям, потому что Марс в вашем знаке накачивает вас!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Люди замечают вас сегодня. Фактически, некоторые люди знают личные данные о вашей жизни. К счастью, это сильное время для вас, потому что Солнце, Меркурий, Венера и Плутон находятся в Козероге. Вы справитесь, что бы ни случилось.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть сильное желание заняться чем-то другим. Если возможно, вы отправитесь в путешествие, чтобы увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Вам также понравится узнавать что-то новое, потому что вы хотите расширить свой кругозор и познать мир.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это благоприятный день для важных дискуссий о совместных финансах, совместной собственности или о том, как разделить наследство или поделиться чем-то. Что бы ни случилось, скорее всего, все пойдет по-вашему.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дензел Вашингтон (1954) и Федор Чистяков (1967), единственный рокер-баянист, лидер группы «Ноль» сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы универсальны и гибки. Вы трудолюбивы, добросовестны и надежны. Вы всегда организованы. Лично у вас жизнерадостный характер, поэтому вы нравитесь другим. Этот год был для вас последним годом девятилетнего цикла, поэтому вы отпускали людей, места и имущество. Следующий год — одно из новых начинаний!