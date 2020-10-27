Ежедневный гороскоп. Вторник 27 октября 2020

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте важных решений и покупок сегодня после 20:30 до конца дня. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для исследования, потому что у вас есть настойчивость и желание глубоко копать то, что вы хотите узнать или узнать больше. Сегодня у вас упорядоченный настрой и вы будете обращать внимание на детали.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кто-то постарше или более опытный может дать вам сегодня отличный совет. Это может относиться к социальным сетям, путешествиям, публикациям, медицинским или юридическим вопросам. Почему бы не услышать, что могут предложить? Приветствуйте любую помощь, которую вы можете получить!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди обратятся к вам за помощью или советом сегодня. Конечно, люди замечают вас больше, чем обычно и вы это знаете. Может быть, вы можете показать кому-то, как они могут рыть глубоко и упорно в какой бы области они хотят учиться или узнать больше?

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понравится изучать географию или строить планы на будущее уже сегодня. Вы можете исследовать другие культуры и то, как они решают определенные проблемы, особенно психологию, смерть или отношения. Вы хотите узнать больше о чем-то важном и «глубоком».

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы не оставите камня на камне, если ищете информацию о наследстве, совместном имуществе, вопросах страхования или других бюрократических делах. Поскольку ваша способность к концентрации сегодня превосходна, используйте ее так, как вам поможет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет напряженным и серьезным. Не серьезно в плохом смысле, серьезно в хорошем смысле. Обе стороны хотят разобраться в чем-то, чтобы исправить или улучшить. Это хорошее начало. Кто-нибудь постарше может дать вам совет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может быть продуктивный день для вас, потому что вы находитесь в правильном настроении, чтобы делать работу. В частности, вы преуспеете в работе, требующей внимания к деталям. Кто-то постарше или более опытный может помочь вам сегодня. В любом случае ожидайте хорошей производительности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для серьезного разговора с детьми или для того, чтобы научить их чему-то важному. Точно так же вы можете захотеть глубоко изучить что-то, связанное с искусством или возможно, спортом? Что бы вы ни выбрали, вы проявите отличную настойчивость и добьетесь отличных результатов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам может дать финансовый совет старшего члена семьи или возможно, более опытного человека. Этот совет может относиться к деньгам или к тому, как вы можете что-то делать дома или как вы заботитесь о том, что у вас есть дома? Все важные направления.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас определенно есть предел мышления, поэтому вы можете выполнять сложную умственную работу. Или, напротив, вы можете выполнять отупляющую рутинную работу, потому что ваша способность концентрироваться и оставаться сосредоточенными на высоте. Это хороший день, чтобы строить долгосрочные планы на будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете благоразумны со своими финансами. Например, если вы идете по магазинам, вам нужно будет покупать простые, практичные и долговечные вещи. Точно так же вы можете подумать о лучших способах использования своих денег, а также о лучших способах использования своего имущества.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует и с Сатурном и с Плутоном. Это делает вас спокойным и задумчивым. Вы будете очень осторожны и основательны в своем подходе ко всему, что делаете. Вы также захотите увидеть подтекст вещей и понять, почему что-то происходит.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев (1955), джазмен Игорь Бутман (1961) и актер Артур Смольянинов (1983) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы страстны и амбициозны, но внешне у вас спокойный характер. Вы усердно работаете над чем-то, когда решаете, что хотите этого. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.