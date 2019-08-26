Ежедневный гороскоп, вторник 27 августа 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете быть привлечены к кому-то на работе. Это связано с тем, что ваши желания сегодня вызваны чем-то другим, потому что вы хотите приключений и стимуляции! Между тем, что-то неожиданное может принести вам пользу на работе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новая любовь может начаться сегодня – возможно, любовь с первого взгляда? Человек, которого вы привлекаете сегодня, вероятно, будет временным, потому что вы хотите острых ощущений и волнения – ничего длительного или стабильного. Если неожиданное приглашение появится у вас сегодня — скажите да!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы могли бы развлекаться дома сегодня, когда вы не ожидали этого. Возможно, член семьи скажет или сделает что-то, что вас удивит? Член семьи также может вам что-то дать или сделать одолжение? Кроме того, неожиданные возможности недвижимости могут материализоваться.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня интересный день, потому что неожиданные изменения приведут вас в новые места и дадут вам возможность встретиться с новыми лицами. Вы услышите новые идеи, потому что все быстро и непредсказуемо. Новый друг может быть привлечен к вам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите глаза открытыми, потому что вы можете увидеть новые способы зарабатывания денег сегодня. Если это так, это окно возможностей будет кратким, поэтому вы должны действовать быстро. Вы могли бы также сделать спонтанную покупку? Все, что связано с вашими вещами и вашим богатством, сегодня доступно. Следите за тем, что у вас есть!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный, веселый день, полный приключений, волнений и сюрпризов. Кто-то может предложить вам что-то, чего вы не ожидали, поэтому сегодняшний день может закончиться совсем не так, как это началось. Поскольку вы чувствуете импульсивность и беспокойство, вы можете сделать необычное предложение кому-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вполне вероятно, вы получите некоторые сюрпризы сегодня. Что-то совершенно неожиданное, чего вы не ожидали! Также возможно, что вы тот, кто инициирует все, что происходит, потому что вы беспокойны из-за приключений. (Имейте в виду, что люди замечают вас сегодня.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друг или член группы может вас удивить сегодня. Или, возможно, вы окажетесь привлечены к другу или члену группы? Неожиданные флирты будут происходить, потому что это нахальный, сексуальный день! (Не сопротивляйся искушению — оно может не повториться.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете влюбиться в босса или кого-то, кто сегодня занимает авторитетное положение. Или, может быть, неожиданный флирт состоится? Некоторые из вас услышат неожиданные хорошие новости с высоты — неожиданное повышение. Скрестите пальцы! Что бы ни случилось, вам понравится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это захватывающий день, потому что неожиданные шансы на путешествие могут упасть на колени. Однако, если вы путешествуете, ваши планы могут быть отменены, изменены или отложены. Это связано с тем, что все, что связано с путешествиями, сегодня является ослепительным ударом. То же самое для школьных расписаний в колледжах и университетах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Неожиданные подарки и вкусности могут прийти вам сегодня, так что держите свои карманы открытыми. Если кто-то что-то вам предложит – скажите «да», потому что это предложение будет кратким. Здесь сегодня — ушел завтра! Ваш партнер может получить неожиданный бонус.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Партнеры и близкие друзья сегодня непредсказуемы, поэтому один из них может предложить вам что-то удивительное. Возможно, они хотят открытых отношений или большей свободы в отношениях? Может быть, вы тот, кто инициирует сюрприз?

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Марина Федункив, мама Коляна из «Реальных пацнов» сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы практичны, уравновешены и спокойны. Справедливость важна для вас. (Вам нравится центр внимания.) Сейчас самое время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.