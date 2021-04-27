Ежедневный гороскоп: вторник 27 апреля 2021 года

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В спорах о собственности или наследства, вы могли бы быть сегодня слишком щедрыми. Не забывайте защищать свои интересы и не отдавайте все. Щедрость — это хорошо, но в разумных пределах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы возможно чувствуете тепло и нежность по отношению к другим, особенно к дорогому другу, супругу или партнеру. Из-за этого вы готовы пойти на подвиг ради них. Всегда хорошо давать другим почувствовать себя любимыми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с коллегами сегодня будут теплыми и сердечными. Вы можете подружиться с кем-то или завести нового друга. Такое же приятное общение может иметь место в ситуации, связанной с вашим самочувствием.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный, романтический день! Наслаждайтесь общественными мероприятиями или общением в Интернете или по телефону, потому что вы хотите пообщаться! Спортивные мероприятия, а также время, проведенное с детьми, будут полезными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Любая семейная встреча или беседа с членом семьи сегодня будет теплой и обнадеживающей. Кто-то может напомнить вам об определенных обязательствах; тем не менее, отношения с родителями в целом будут отличными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы могли бы узнать что-то от ваших повседневных контактов сегодня, возможно, от родственника или соседа? Это приятный день, но он побудит в некотором роде чрезмерное увлечение. Вы можете съесть слишком много или слишком много выпить. Вы, возможно, почувствуете потребность поговорить с кем-нибудь сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто любит красивые вещи больше вас? Имейте в виду, что у вас возникнет соблазн переборщить, покупая красивые вещи для себя и других, потому что сегодня существует сильная тенденция к расточительности. Особенно для предметов, перед которыми хочется потакать своим желаниям и перед которыми невозможно устоять.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и прямо напротив прекрасной Венеры, что побудит вас потакать своим желаниям. Вы можете переборщить с забавными вещами, включая еду и напитки. Вы также можете позволить себе какую-то расточительность, особенно потому, что вы своего рода знак «пан или пропал».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Уединение в красивом окружении придется вам сегодня по душе, особенно если оно очень приятное, чтобы вы хотите себя нежно побаловать. Это уединение также будет оздоровительным миром, восстанавливающим силы. Повезло вам!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится общаться с друзьями и членами групп сегодня, потому что вы чувствуете потребность видеться с другими. Вы хотите с ними поговорить. Возможно, вы даже захотите выразить к кому-нибудь свою привязанность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на окружающих, потому что они видят в вас теплого, дружелюбного и отличного человека, что, конечно, так и есть. Водолеи — лучшие собеседники в мире!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете обратиться к кому-то из другой культуры или из далекой страны, чтобы помочь им тем или иным образом, потому что вы искренне им сочувствуете. Точно так же вы можете искать способы проявить милосердие к кому-то менее удачливому.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Стас Михайлов, доктор Леонид Рошаль, теннисистка Динара Сафина делятся сегодня днем ​​рождения. Вы внимательны, тактичны и обладаете острым умом. Поскольку вами движет сострадание, вы используете свою энергию и влияние, чтобы творить добро. Вы одновременно игривы и практичны, что заставляет других расслабляться в вашем присутствии.