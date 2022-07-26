Ежедневный гороскоп: вторник 26 июля 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми; Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливы друг к другу. Я говорю это потому, что сегодня Меркурий, планета общения, находится в противоречии с вашим управителем Марсом (планетой агрессивного эго).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце и Меркурий активизируют часть вашей карты, касающуюся дома, семьи и родителей (в частности). Вот почему ваша личная жизнь находится в центре вашего внимания и семейные обсуждения и ремонт дома могут иметь место. Ради общего блага будьте терпеливы с другими, чтобы избежать споров, вызывающих разногласия.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий не в ладах с огненным Марсом, поэтому вы склонны спорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Примечание. Это может привести к несчастным случаям, потому что чувство гнева может отвлекать вас во время вождения, бега или ходьбы. Будьте внимательны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Денежные ссоры могут произойти сегодня. Или у вас могут быть разногласия с кем-то по поводу того, что у вас есть? Это может быть даже спор о покупке или финансовая ситуация, связанная с вашим заработком. Деньги и имущество — определенно щекотливая тема сегодня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Прямо сейчас, Меркурий, планета связи находится в вашем знаке в течение следующих двух недель. Сегодня Меркурий не в ладах с огненным Марсом. что означает, что общение с другими будет сложным. Возможно, вам придется защищать свои убеждения или идеи. Примечание: остерегайтесь несчастных случаев.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш управитель Меркурий не в ладах с огненным Марсом, из-за чего вы чувствуете себя неуверенно, потому что Меркурий «прячется» в вашей карте. Очень вероятно, что вы можете чувствовать раздражительность и нетерпение по отношению к другим. Помните, что ваша цель — быть счастливым. Запомните.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут возникнуть споры с друзьями и членами групп, особенно с молодыми людьми, потому что вы не согласны с их идеологией или они могут бросить вызов вашим целям. Может быть что угодно. Когда пишутся анналы истории, стоит ли это беспокойства?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте умнее и избегайте споров с родителями, начальством, авторитетными фигурами и полицией сегодня, потому что эти разногласия могут создать для вас дополнительные проблемы. Дело в том, что сегодня все обидчивы и раздражительны. Дайте кому-то во власти широкое место.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это классический день для споров о верованиях, идеологиях и вопросах, связанных с политикой, религией или национальностью. Сегодня люди чувствуют, что они лично вкладывают свои идеи в свои цели, потому что на картинке присутствует Марс, а Марс имеет прямое отношение к чьему-то эго. Нет никого настолько глухого, как те, кто носит наушники.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дискуссии о наследстве, совместном имуществе, долгах и вопросах страхования сегодня будут трудными, потому что люди склонны спорить или вести жаркие дебаты. В идеале отложите важные обсуждения на другой день. Вы также можете привлечь кого-то, кто агрессивен по отношению к вам. (Ура!)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Меркурий находится напротив вашего знака и он не в ладах с огненным Марсом. Это означает, что вы должны быть терпеливы с партнерами и близкими друзьями, чтобы избежать отчаянной ссоры. Вы можете начать это или кто-то другой может. В любом случае избегайте серьезных конфликтов, которые могут привести к несчастным случаям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Трудности с коллегами могут возникнуть сегодня, потому что люди спорят. Нет вопросов. Точно так же могут возникать споры, связанные с вашим питомцем или даже с вашим здоровьем. Ради собственного спокойствия и счастья избегайте этих споров. Кому это нужно? Не вам. Во благо себе и другим — встаньте на большую дорогу.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Зара (1983) и актриса Сандра Буллок (1964) отмечают свой день рождения сегодня. У вас прекрасное чувство юмора и удивительный интерес к жизни. Вы также ответственный человек с высокой моралью. Вы много работаете для того, чего хотите. В этом году вам понравится общение с другими людьми. Вы будете лучше понимать свои творческие таланты и будете уверенно исследовать захватывающие, новые вещи.