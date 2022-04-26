Ежедневный гороскоп. Вторник, 26 апреля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для деловых переговоров и сделок с финансами и торговлей, потому что вы быстро увидите общую картину. Вы также будете готовы действовать и использовать любую возможность, которая появится на вашем пути. Это победный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце находится в вашем знаке вместе с Меркурием; и Меркурий танцует с удачливым толстосумом Юпитером. Это дает вам возможность увидеть общую картину и смотреть на вещи с уверенностью и оптимизмом. Вот почему вы смелы и полны надежд в отношении своего будущего.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы заняться самоанализом и изучить свои собственные идеи и ценности, особенно в отношении духовных вопросов. Ваши надежды и пожелания важны сегодня. Кроме того, вы смотрите на то, как вы вписываетесь в общую картину вокруг себя.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше общение с друзьями, а также с группами и организациями сегодня будет оптимистичным и позитивным. На самом деле, ваша способность работать с другими сегодня будет чрезвычайно успешной, потому что вы быстро понимаете групповые ценности и потребности. Люди будут слушать вас сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это великолепный день, чтобы сделать презентацию боссу, родителю, учителю или любому другому представителю власти, потому что вы видите общую картину и представите свои идеи ясно и дальновидно. (О да, люди будут впечатлены.) Это потому, что сегодня вы легко видите общую картину вещей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это чудесный день, чтобы учиться и делать что-то, чтобы удовлетворить свое интеллектуальное любопытство. Философские и религиозные предметы особенно понравятся вам, потому что вы заинтересованы в поиске больших ответов на большие вопросы. Планы на поездку будут амбициозными!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша способность договариваться с другими о важных решениях, касающихся общей собственности, наследства, налогов и долгов, сегодня является первоклассной. Вы видите общую картину, которая также позволяет вам видеть будущие возможности, а также существующие решения. Впечатляющий!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с другими сегодня будут оптимистичными и оптимистичными, потому что вы настроены позитивно. Из-за этого вы также привлечете к себе позитивно мыслящих людей. Обратите внимание: это идеальный день, чтобы починить сломанные заборы с кем-то, кто вам близок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения о поездках, связанных с работой, сегодня пойдут хорошо. Это также отличный день, чтобы иметь дело с иностранными интересами и людьми из других культур, особенно связанными с вашей работой или вашим здоровьем. Что-то, связанное с домашним животным, может поднять вам настроение сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это чудесный день для художников и всех, кто участвует в творческом проекте. Это также прекрасный день, чтобы начать отпуск или насладиться общением с другими людьми, особенно в группах. Особенно порадуют спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные обсуждения сегодня пройдут хорошо. Это хороший день, чтобы начать амбициозный проект по ремонту дома или изучить возможности недвижимости. Сделки с законом и правовыми вопросами будут положительными. Сегодня вам легко «мыслить масштабно». Хороший день для семейных дискуссий о планах на будущее в целом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для поездки или возможности исследовать новые идеи и познакомиться с новыми людьми, особенно с людьми из других культур и разных стран, потому что вы хотите сделать все, чтобы расширить свой опыт в мире. Ваш ум острый, ясный и готовый ко всем возможностям сегодня. Вы оптимистичны и позитивны!

Если твой день рождения сегодня

У актера Ченнинга Татума (1980) и олимпийской чемпионки по фигурному катанию (2006) сегодня день рождения. Вы решительны и сосредоточены. Вы трудолюбивый человек с сильным чувством ответственности. Другие знают, что могут положиться на вас. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это означает, что нужно завершить все, чем вы занимаетесь. Очистите свою тарелку, чтобы подготовиться к следующему году, когда начнется ваш новый цикл.