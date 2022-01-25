Ежедневный гороскоп: вторник 25 января 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это благоприятный день для финансов, за исключением того факта, что что-то неожиданное может повлиять на что-то, связанное с общим имуществом, наследством или страховыми вопросами. Тем не менее, вы будете иметь успех, если просите деньги или вкусности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями общественности сегодня будут теплыми и непринужденными. Тем не менее, вы можете привлечь к себе кого-то необычного. Они могут быть независимыми, дерзкими и мятежными! У них могут быть мнения о ваших планах поездок или ваших убеждениях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это позитивный рабочий день, потому что люди поддерживают вас и помогают вам. Что бы вы ни делали, это произведет впечатление на боссов и VIP-персон. Тем не менее, в полдень что-то неожиданное повлияет на вашу деятельность. Могут произойти компьютерные сбои, смены персонала или неожиданный сюрприз.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться дружбой с другими людьми, а также поиграть с детьми. Ищите способы общения, если можете. Тем не менее, планы могут внезапно измениться. Спортивные мероприятия могут удивить. Примечание для родителей: будьте особенно бдительны, потому что в этот день с вашими детьми может произойти несчастный случай.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня крепкий день. Вы можете получить подарок или поддержку от кого-то другого. Отношения с коллегами ровные. Тем не менее, может произойти что-то необычное и неожиданное, особенно в отношениях с родителем или начальником. Оставайтесь на цыпочках!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. (Этот несчастный случай может быть словесным или физическим.) Между тем, отношения с другими людьми теплые и дружеские, что делает этот день прекрасным, чтобы насладиться компанией других.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Берегите свои деньги и активы сегодня, потому что может произойти что-то необычное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Между тем, семейные отношения приятны и укрепляют, поэтому вы можете сегодня развлечься дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Венерой и Юпитером. Однако он не в ладах с диким, непредсказуемым Ураном, а значит, кто-то из близких может вас удивить. Или вы можете встретить кого-то необычного? К счастью, вы рады поговорить со всеми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать себя беспокойно. Тем не менее, отношения с семьей и домом, а также финансовые вопросы и все, что связано с вашей работой, выглядят довольно позитивно. Возможно, вас отвлечет что-то неожиданное? Это хорошее время, чтобы заняться старыми делами, особенно финансовыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг или член группы может удивить вас сегодня. Или, может быть, вы встретите кого-то необычного? Между тем, это прекрасный день для вас, чтобы пообщаться с другими. Людям приятно с вами общаться, а вы, в свою очередь, будете напористым, но обаятельным. (Как всегда.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете удивить других сегодня; или наоборот, родитель или кто-то из авторитетов может вас удивить. (Может быть, полиция.) Что-то заставит вас почувствовать себя дерзким и независимым. Между тем, когда вы имеете дело с людьми из своего прошлого, вам будет легко быть очаровательным с ними.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. То же самое для планов, связанных с высшим образованием, издательским делом или юридическими вопросами. Между тем, отношения с друзьями или членами групп, особенно с людьми, которых вы давно не видели, теплые и дружеские.

Если ваш день рождения сегодня

Поэт, актер, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий (1938-1980), певец и композитор Вячеслав Добрынин (1946) родились в этот день. Вы умны. Вы также идеалист, который забавен и интересен. Поскольку у вас есть навыки консультирования, другие часто обращаются к вам за советом. В этом году вас ждут интересные перемены. Стремитесь защищать и исследовать свою личную свободу. У вас также будет возможность изучить новые направления и открыть для себя новые возможности. Доверьтесь своей интуиции!