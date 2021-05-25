Ежедневный гороскоп. Вторник 25 мая 2021

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 14:00 до 20:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отношения с окружающими страстные и насыщенные! Может произойти что-то, что на самом деле окажет терапевтическое воздействие на ваши отношения, высвободив скрытые энергии, которые могли ослабить связи между вами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы сделаете все возможное, чтобы понять истинное значение своих чувств к партнеру, супругу или близкому другу. Вы хотите докопаться до сути. Вы хотите вывести вещи на поверхность, чтобы с ними справиться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы найдете полезным приступить к основам, чтобы что-то улучшить сегодня, это может быть связано с вашим здоровьем или с вашей работой. Вы хотите навести порядок, чтобы вы чувствовали себя лучше организованными и лучше играли.

Рак (21 июня — 22 июля)

Романтика сегодня страстная! Нет вопросов. Это потому, что страсти накаляются. Говоря с другими, вы захотите познать жизнь на глубоком уровне — ничего поверхностного. Поверхностный для других людей — сегодня вы особенный.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам будет приятно сегодня навести порядок в доме. Вносите изменения, особенно краткосрочные, такие как чистка, ремонт и реорганизация вещей. Примечание: если вы кладете свежие цветы, вытирать пыль не нужно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете быть полностью одержимы чем-то до такой степени, что теряете из виду все остальное. Нехорошо. Если вы сможете направить этот фокус концентрации, вы много сделаете. Если вы не можете направить его, вы находитесь в его власти.

Весы (23 сентября — 22 октября)

«Покажите мне деньги!» Ваши мысли о своем имуществе и заработках сегодня не случайны. Наоборот. У вас есть конкретные представления о том, что вы хотите делать с тем, что у вас есть. Вы определенно хотите, чтобы это работало на вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с вашим управителем Плутоном, что пробуждает в вас любовь к загадкам. Вам понравится читать хороший детектив или вникать во все таинственное или скрытое. Вы также быстро заметите подтекст вещей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите уйти от суеты окружающего вас мира, чтобы вы могли исследовать скрытые знания или искать глубокие ответы о том, кто вы на самом деле. Такое ощущение, что это такой день когда если присмотреться, можно что-то найти.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы сегодня разговариваете с другом, вам нужно сразу перейти к мелочам. Вы хотите знать, что на самом деле движет этой дружбой? Какие переменные играют роль? Какие потребности каждый из вас удовлетворяет друг другу? (Что-то в этом роде.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня вы склонны к навязчивому мышлению будьте осторожны, имея дело с начальством, родителями и полицией. В ваших интересах быть более открытым и восприимчивым к тому, что они говорят. Не опускайте руки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас интересуют скрытые знания. Вот почему вам будет интересно узнать больше об астрологии, психологии, сверхъестественных явлениях и обо всем, что исследует неизвестное. Вам нужны подробные ответы на важные вопросы. (Например, какой шампунь для придания объема лучший?)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Калягин (1942), телеведущий Александр Гуревич (1964) и певица и актриса Кристина Орбакайте (1971) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас сообразительность и баснословная фантазия. Вы заботливы и сострадательны и у вас организованный аналитический ум. У вас сильное чувство справедливости. Ваш предстоящий год будет прекрасным, потому что теперь вы начнете пожинать плоды своих предыдущих действий за последние девять лет. Ожидайте похвалы и аплодисментов! В этом году вы также проявите больше силы.