Ежедневный гороскоп. Вторник 25 февраля 2020

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:00 до 11:00 сегодня. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это фантастический день, чтобы сделать исследование, потому что вы будете упрямыми и настойчивыми в поиске того, что вы хотите. Если есть старые решения или ответы на старые проблемы – вы их найдете. Вы не сдадитесь, пока не найдете то, что ищете, потому что вы будете настойчивы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть очень вовлечены в разговор с друзьями и группами сегодня. Однако, пожалуйста, обратите внимание на предупреждение о Луне (см. Выше) и успокойтесь этим утром. Все, что вы скажете, ничего не даст за это время. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны сегодня. У вас будет прямое обсуждение с родителем, учителем или начальником. Однако сегодня утром плохое время для этого. (См. «Оповещение о луне» выше.) Если это обсуждение происходит утром — не делайте ничего добровольно или не соглашайтесь ни на что-то важное. Защитите себя.

Рак (21 июня-22 июля)

Этим утром оповещение о Луне означает, что это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное. Тем не менее, вы можете быть вовлечены в дискуссии о философии, религии, политике, публикации, СМИ, медицине и законе. Не принимайте это близко к сердцу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас сильные мнения, особенно о финансовых вопросах или общей собственности. Тем не менее, сегодня утром плохое время, чтобы согласиться на что-то важное, особенно на финансовые вопросы. Отложите эти обсуждения до конца Лунной тревоги. Будьте умным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас будет интенсивное обсуждение с партнером или близким другом. На самом деле, они могут пройти довольно сильно! Делайте все возможное, чтобы сдержать себя, но не соглашайтесь ни на что важное сегодня утром. Проверьте Лунное оповещение выше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На работе сегодня (или, возможно, это связано с вашим здоровьем или домашним животным) — дискуссии будут интенсивными. Люди готовы высказывать свое мнение, в том числе и вы. Имейте в виду, что утром есть оповещение о Луне, которое является плохим временем, чтобы согласиться на что-то важное. Предупрежден – значит вооружен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете быть полны диких, креативных идей, потому что ваш ум работает сверхурочно. Тем не менее, дождитесь окончания оповещения о Луне, чтобы согласиться на что-то важное. Между тем романтические дискуссии и общение с детьми будут супер прямыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные дискуссии сегодня будут очень серьезными, особенно если вы разговариваете с родителями. Люди будут говорить, что они имеют в виду и иметь в виду то, что они говорят. Тем не менее, проверьте время оповещения Луны (см. Выше). Не соглашайтесь ни на что важное в это время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сегодня умственная связь, поэтому вы можете быстро читать, быстро говорить и совмещать множество встреч. Ах да, в пути! Тем не менее, сегодня утром – оповещение о Луне, а это значит, что сейчас не время принимать решения, делать покупки или соглашаться на что-то важное. Помните об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Остерегайтесь важных финансовых решений сегодня утром. Не тратьте деньги на Лунную тревогу, кроме еды и газа. Точно так же откладывайте финансовые решения и действия до окончания Лунной тревоги. Сэкономьте свои деньги!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Солнце и Меркурий выстроены в ваших знаках, которые делают вас убедительными! У вас не будет проблем с тем, чтобы донести свою точку зрения до других, поэтому вы должны знать, что сегодня утром, во время оповещения о Луне (см. Выше), не время использовать вашу словесную магию. Подождите, пока все не закончится.

Если ваш день рождения сегодня

Журналист, телекомментатор Василий Кикнадзе сегодня разделяет ваш день рождения. Вы нежны, сострадательны и интуитивны. Вы хотите иметь возможность приносить пользу другим. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать приятные физические нагрузки.