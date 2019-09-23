Ежедневный гороскоп. Вторник 24 сентября 2019

25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке. Рак ♋

Лунная тревога

До 3:00 у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Постарайтесь больше спать в течение следующих четырех недель, потому что вам это нужно. Солнце представляет вашу энергию и теперь оно находится так же далеко от вашего Солнца в Весах, как и весь год. Ожидайте повышенное внимание на близких дружеских и партнерских отношениях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете усердно работать в течение следующих четырех недель. На самом деле, вы будете не только усердно работать, вы будете работать, чтобы стать лучше организованными во всех аспектах своей жизни, потому что вы хотите быть на вершине своей игры.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Повезло вам! В течение следующих четырех недель Солнце будет в вашем воздушном знаке, что даст вам большую поддержку (символически). Наслаждайтесь возможностью повеселиться и пообщаться с другими людьми, как в отпуске, так и на спортивных мероприятиях и в веселых ситуациях с детьми

Рак (21 июня-22 июля)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Некоторые из вас будут больше связаны с родителями, чем обычно. Обратите внимание, что предстоящий месяц — прекрасное время, чтобы заняться ремонтом дома.

Лев (23 июля — 22 августа)

Пристегните ремни безопасности, потому что вы будете заняты в течение следующих четырех недель! Фактически, ваш ежедневный темп ускорится из-за переполненного графика коротких поездок, визитов, встреч, времени с родственниками и братьями и сестрами, а также чтения, письма и учебы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы обнаружите, что следующие четыре-шесть недель будете уделять больше внимания доходам, денежному потоку и вашему благосостоянию. У вас могут быть отличные идеи для зарабатывания денег. Вы также можете рассмотреть крупные покупки, особенно что-то красивое для себя или любимого человека.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце движется к вашему знаку, где оно будет оставаться в течение следующих четырех недель, повышая вашу энергию и давая вам шанс пополнить себя в наступающем году. Это хорошая вещь! Это также привлечет важных людей и благоприятные ситуации для вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следите за тем, что ваш день рождения не за горами в течение следующих четырех недель. Используйте это окно времени, чтобы составить планы или поставить цели на следующий год. Определите некоторые цели и задачи, потому что они помогут вам сосредоточить свою энергию и принять правильные решения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие четыре недели вы будете больше общаться с друзьями, клубами и организациями. Приятного времяпровождения с друзьями, однако, помните, что ваше общение с клубами и группами действительно принесет вам пользу. Будьте дружелюбным к другим для взаимовыгодного взаимодействия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих четырех недель Солнце будет на вершине вашей диаграммы, бросая вас в центр внимания – лестный свет! (Это происходит только один раз в год.) Очевидно, что из-за того, что вы так хорошо выглядите для других, сейчас самое время сделать шаг вперед и продвигать свою повестку дня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Делайте что-то другое, авантюрное и стимулирующее, потому что в следующие четыре недели вы жаждете перемен. В идеале вы хотели бы поехать куда-то, где вы никогда не были раньше. Возможно, вы захотите записаться на курс, чтобы узнать что-то новое?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце активирует один из ваших Денежных Домов в течение следующих четырех-шести недель, а это означает, что вы будете уделять больше внимания тому, как вы извлекаете выгоду и взаимодействуете с богатством других людей посредством наследования, совместного имущества, налогов, задолженности или страхования. Оставайтесь проницательным!

Если ваш день рождения сегодня

Поэтесса Лариса Рубальская сегодня разделяет ваш день рождения. Вы тактичный, вдумчивый коммуникатор, потому что у вас есть элегантность и время. Вы всегда выглядите уверенно. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.