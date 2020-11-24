Ежедневный гороскоп. Вторник 24 ноября 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 2:30 до 7:30 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Как только Луна войдет в ваш знак сегодня (см. предупреждение о Луне выше), вы почувствуете себя энергичным! Однако в те два дня каждого месяца, когда Луна находится в вашем знаке, вам даже немного повезло, чем всем другим знакам. «Ура!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете чувствовать себя немного уединенно, тем не менее, отношения с партнерами и близкими друзьями будут теплыми и дружескими. Скорее всего, вы привлечете к себе болтливого и разговорчивого человека. Добрый день, чтобы разобраться с бюрократизмом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговор с другом может вам сегодня помочь. Возможно, это кто-то из группы. В любом случае они могут помочь вам определить некоторые цели или подумать о том, чего вы хотите в будущем. (Нам нужна вся возможная помощь.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы под кайфом сегодня, а это значит, что люди замечают вас, особенно начальники, родители, учителя и VIP-персоны. К счастью, вы производите на всех большое впечатление! Вопросы, связанные с вашей работой, домашним животным, детьми, а также спортом и общественной деятельностью — все это положительно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы хотите уйти от всего этого, потому что вам хочется острых ощущений и приключений! Если вы не можете путешествовать, вы можете заняться чем-то новым и свежим. Изучите новые идеи с помощью фильмов и книг. Поговорите с людьми из других слоев общества. Узнайте что-то новое и увлекательное!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы вовлечены в богатство и ресурсы других людей, возможно вашего партнера или банка. В любом случае эти отношения принесут вам пользу. Тот факт, что и Меркурий и Венера находятся в вашем Доме Общения, поможет вам побудить других выполнять ваши приказы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам придется пойти более чем на полпути, имея дело с другими. Это просто требует приспособления и компромисса. Ничего особенного. Вы естественный арбитр. Вы можете научить или просветить кого-то сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для бизнеса, коммерции, работы, работы и даже здоровья. Проблемы, связанные с домашними животными, будут проходить гладко. Между тем, после того, как сегодня закончилось оповещение о Луне, это отличный день, чтобы покупать себе предметы гардероба.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с Луной, что всем доставляет удовольствие. Это означает, что ваши намерения и ваши эмоции совпадают. Вам понравятся возможности пообщаться с Zoom или любым другим способом. Вас порадуют спорт, дети и искусство.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейная дискуссия или разговор с родственницей сегодня могут иметь значение. К счастью, все будет хорошо и даже если вы будете дергать за ниточки из-за кулис, все будет идти своим путем. (Сделайте все возможное, чтобы справиться с повышенной активностью и хаосом на внутреннем фронте.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится поговорить с другом или членом группы о своих будущих идеях. Возможно, вы захотите поделиться своими надеждами на будущее с кем-нибудь, чтобы получить их отзывы? Возможно, вы также захотите кому-нибудь продать идею? Если так, вы будете убедительны!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильное время, потому что на вашей карте Солнце находится в середине полудня, что делает вас привлекательным светом. Это означает, что вы хорошо выглядите для других, даже если не делаете ничего особенного. Используйте это преимущество, чтобы добиваться того, чего вы хотите, и продвигать вперед свои собственные планы. Вы жжете!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Смоляков (1958), телеведущий Александр Масляков (1941) и певица Светлана Светикова (1983) сегодня празднуют день рождения. Вы развлекаетесь! Вы также изобретательны и самоуверенны и вам нравится делиться своими идеями с другими. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.