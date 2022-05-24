Ежедневный гороскоп. Вторник, 24 мая 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 17:00 до 18:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это день красной буквы для вас, потому что ваш правитель Марс входит сегодня в ваш знак впервые с 2020 года. Между тем, Луна в вашем знаке выстроена в линию с удачливым Юпитером в вашем знаке; плюс Венера в вашем знаке танцует с Сатурном. (Вздох!) Сказочный день для серьезного планирования!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы добьетесь больших успехов сегодня, если займетесь старыми делами, которые пытались довести до конца. Вероятна помощь из неожиданного (или даже скрытого) источника. Пожалуйста, прислушивайтесь к боссам и авторитетным лицам, потому что их помощь будет ценной. Ведь не нужно изобретать велосипед.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Друзья и члены групп, к которым вы принадлежите, окажут вам огромную помощь сегодня. Прислушивайтесь к тому, что говорят другие, особенно если то, что они говорят, может повлиять на ваши будущие цели. Командная работа, в том числе соревновательная, заставит вас работать быстрее! Примечание: играйте по правилам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете многого добиться сегодня, потому что вы честолюбивы; кроме того, люди замечают вас. На самом деле начальство и власть имущие готовы вам помочь. Это хороший день для переговоров по вопросам совместного имущества или страхования. Между тем отношения с начальством уютные.

Лев (23 июля — 22 августа)

Выберите сегодня, чтобы составить планы поездок, потому что все встанет на свои места довольно легко. Точно так же это благоприятное влияние поможет тем из вас, кто имеет дело с вопросами, связанными с колледжем и высшим образованием. Просите то, что вы хотите. Учитесь, исследуйте и исследуйте, потому что перед вами откроются двери.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для работы с банками и финансовыми учреждениями, потому что вы будете пахнуть как роза. Ожидайте подарков, услуг, наследства и, возможно, денег от правительства. На самом деле, это сильный день для любых финансовых переговоров с другими, потому что вы благословлены!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями, а также представителями широкой публики сегодня будут теплыми и дружескими. Тем не менее, поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам, возможно, придется идти более чем на полпути, имея дело с другими. (Это не важно.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с коллегами сегодня будут дружескими и взаимовыгодными. Это будет продуктивный день для вас, потому что вы будете счастливы, выполняя любую задачу, которую ставите перед собой. Для некоторых возможны поездки, связанные с работой. Те, кто работает дома, могут улучшить свое окружение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь общением сегодня! Примите все приглашения. Возьмите долгий обед. Наслаждайтесь искусством и миром развлечений. Вас также порадуют спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми. Излишне говорить, что это отличный день для свиданий, потому что романтика будет кипеть!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится развлекаться дома сегодня. Это также отличный день для изучения сделок с недвижимостью или спекуляций. Многие из вас добьются отличных успехов в проектах косметического ремонта или реконструкции. Обсуждения с родственницей будут положительными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сила позитивного мышления — это факт. Ваше отношение всегда будет влиять на то, как вы интерпретируете и видите события вокруг вас. Сегодня у вас сильный, позитивный настрой, поэтому разговоры с окружающими проходят оптимистично, дружелюбно и продуктивно. (Вы также оцените свое повседневное окружение.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для бизнеса и коммерческой деятельности. Финансовые переговоры пройдут хорошо. Уважайте свои идеи по зарабатыванию денег; в свою очередь, вы захотите потратить деньги на красивые вещи для себя и близких. Если вы ходите по магазинам, проверьте оповещение о Луне. (См. выше.)

Если твой день рождения сегодня

У актрисы Ксении Алферовой (1974) и актера Уилла Сассо (1975) сегодня день рождения. У вас твердое мнение и сильные границы. Вы не стесняетесь делиться своими идеями. Вы обладаете отличной деловой смекалкой; но вы иногда твердо стоите на своих взглядах. Хорошие новости! В этом году вы получите повышенное признание, осведомленность общественности, продвижение по службе и награды. Ваши усилия признаны!