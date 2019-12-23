Ежедневный гороскоп. Вторник 24 декабря 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Сегодня, после 9 утра у нас «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

За исключением ограничения утром, это приятный день для начала вашей недели. Вы чувствуете желание и готовность встретить все, что вас ждет. Боссы, родители и VIP-люди смотрят на вас с восхищением. Отношения с друзьями и группами положительные.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы – финансовый волшебник зодиака и сегодня вы сосредоточены на финансовых вопросах, наследстве, долевой собственности и страховании. В более общем плане, конечно, манит путешествие, наряду с возможностями публикации, средств массовой информации, медицины и права. Вы заняты!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти более чем наполовину, имея дело с другими. Это просто требует терпимости, терпения и щедрого отношения. Между тем, вы готовы к работе!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы будете вовлечены в работу, которая требует служения другим. Или, может быть, вы должны поставить потребности и желания кого-то другого перед своими собственными? Просто плывите по течению и будьте максимально полезны, чтобы облегчить жизнь всем, в том числе и вам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите играть и веселиться! Планируйте встретиться с кем-нибудь на обед или после работы. Наслаждайтесь спортивными событиями, игровыми мероприятиями с детьми. Поужинайте после работы или чем-то, что вызывает улыбку на вашем лице.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривое, веселое время и сегодня вы бы предпочли поиграть и остаться дома. В любом случае, вы можете быть вовлечены в бытовые ситуации или в важный разговор с членом семьи. Ремонт дома требует внимания. Ну что ж…

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы – социальный человек и сегодня вы хотите поделиться своими идеями с кем-то, потому что вы хотите рассказать им о чем-то. Это также хороший день, чтобы учиться и узнавать что-то новое. Возможно, вам понравится короткое путешествие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Деньги у вас на уме сегодня, потому что вы имеете дело с финансовыми проблемами или может быть, вы делаете покупки? Если вы делаете покупки, имейте в виду ограничения оповещения о Луне (см. Выше) – только на утро. С Марсом в вашем знаке теперь у вас есть тонны энергии!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится в вашем знаке вместе с Меркурием, что означает, что у вас будет преимущество, когда дело доходит до разговоров с другими. Вы легко выскажете свою точку зрения и они будут готовы выслушать вас, потому что вы будете красноречивы и убедительны. Кроме того, вы немного удачливее всех других знаков сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В вашем знаке четыре планеты, а это значит, что вы летите со своими цветами! Однако сегодня Луна прячется в вашем графике, который отправляет совершенно другое сообщение. Поэтому, если вы хотите быть сдержанным и работать в одиночку или за кадром – сделайте это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговор с девушкой может быть важен сегодня. Вполне вероятно, что вы разговариваете с молодыми людьми в это время. Возможно, обсуждение в конечном итоге повлияет на ваши будущие цели или заставит вас каким-то образом изменить их?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в верхней части вашего графика, что означает, что люди замечают вас больше, чем обычно. Это также означает, что по какой-то причине они знают личные данные о вашей личной жизни! Как то, что с этим? Поступайте осторожно на случай, если вам придется контролировать повреждения.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Дима Билан разделяет ваш день рождения сегодня. Вы восторженный, остроумный и умный. У вас есть глубокое чувство цели и желание лучшего мира. Этот год будет более спокойным. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.