Ежедневный гороскоп: вторник 23 ноября 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:30 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сосредоточены на доме, семье и личной жизни. Возможно, вы захотите спрятаться дома и заниматься своими делами. Или вы можете использовать свою энергию дома для семейных бесед или перестановки мебели. Так или иначе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много умственной энергии, поэтому у вас есть мнения и вы хотите ими делиться. Факт: Тельцы интересуются политикой и историей. Они читают газеты, потому что новости — это актуальная история.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас на уме деньги. Вы можете придумать какие-нибудь идеи для заработка или обсудить финансовые вопросы. (Возможно и то, и другое.) Вы можете задуматься о крупной покупке.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня в вашем знаке Луна, что усиливает ваши эмоциональные реакции. Хорошая новость в том, что это также увеличивает вашу удачу, а это значит, что это идеальный день, чтобы попросить вселенную об одолжении. Почему бы не сделать то, что вы хотите?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это веселое, социальное время для вас, поэтому сегодня может быть идеальный день, чтобы быть сдержанным и перевести дух. В конце концов, нельзя быть всем для всех все время. Даже если вы королевская особа. Дайте себе слабину.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вероятна оживленная дискуссия с другом или членом группы. Это обсуждение, скорее всего, будет с женщиной. Возможно, вы захотите побудить группу людей принять определенный мандат. Или, может быть, вы сядете с кем-нибудь и обсудите свои цели на будущее?

Весы (23 сентября — 22 октября)

По какой-то причине некоторые личные подробности вашей личной жизни кажутся общедоступными. Люди могут говорить о вас сегодня или замечают вас. (Вы можете знать об этом — а можете и не знать.) Имейте в виду, что это возможно в случае, если вам придется предпринять меры по устранению последствий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете беспокойство и хотите исследовать новые идеи и новые места! Вы хотите приключений! Вы определенно хотите каким-то образом расширить свой мир. Поэтому путешествуйте, если можете. Если нет, исследуйте мир другими способами и попытайтесь узнать что-то новое. Действуйте!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня нельзя игнорировать финансовые вопросы, особенно вопросы, связанные с долгами, кредитом, совместной собственностью, наследством, завещаниями, имуществом и вопросами страхования. Это все бюрократическая волокита, но вы должны оставаться в курсе, потому что это разумный поступок. Не оставайтесь в темноте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в знаке, который прямо противоположен вашему знаку, а это означает, что вам придется пойти более на уступки, имея дело с другими. Вам просто нужно быть дружелюбным. Будьте любезны. Просто продолжайте ладить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете общаться с коллегами гораздо больше, чем обычно. Вы можете выслушать их проблемы или их интересы. Точно так же вы можете быть связаны с кем-то, кто имеет отношение к вашему собственному здоровью. Возможно, вы даже более эмоционально увлечены домашним животным. Это хороший день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планируйте немного повеселиться сегодня! Познакомьтесь с кем-нибудь. Сделайте что-нибудь, что вам нравится, например, спортивные мероприятия, развлечения с детьми или романтические прогулки. Выберите для себя особый «выходной день».

Если ваш день рождения сегодня

Актер Венсан Кассель (1966) и актер Антон Богданов (1984) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы полны энтузиазма, энергичны и креативны. Вы хотите иметь личную свободу делать разные вещи. Вы хотите отвечать за свою жизнь. Вы также не боитесь быть необычным, даже эпатажным. В этом году у вас есть сильный интерес к жизни, а также потребность в общении и дружбе с другими.