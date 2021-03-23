Ежедневный гороскоп. Вторник 23 марта 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 8:00 до 15:15 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня. Для начала помните об ограничениях оповещения о Луне на сегодняшний день. В течение этого времени избегайте важных решений и покупок (за исключением продуктов питания). По мере того как день идет, вы можете чувствовать себя все более нетерпеливыми. Оставайтесь холодным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Марс находится в вашем Денежном Доме до конца апреля, вы склонны легче тратить деньги. По общему признанию, вы тоже много работаете, чтобы заработать деньги. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня в отношении траты денег. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, поэтому помните об ограничениях, особенно в отношении покупок. С течением времени отношения с начальством, родителями и людьми во власти могут стать напряженными. На самом деле, к вечеру вы можете с кем-нибудь поссориться! Оставайтесь спокойным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день для обсуждения спорных вопросов, таких как национальные вопросы, политика и религия, потому что споры неизбежны, особенно в конце дня. Держитесь подальше от этого! Кроме того, помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете столкнуться с ссорами из-за денег, долгов, ссуд, наследства и всего, что связано с совместной собственностью. Эти проблемы, скорее всего, возникнут позже днем ​​и вечером. Между тем, потому что большую часть этого дня стоит Лунная тревога — не покупайте и избегайте важных решений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сделайте все возможное, чтобы избежать ссор с партнерами, близкими друзьями, а также с родителями и начальством. На самом деле, многие люди ищут драки, потому что чувствуют раздражение и нетерпение. Но гнев делает всех несчастными. Не горячитесь. (Проверьте предупреждение о Луне.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас могут быть трудности с общением с коллегами сегодня или людьми, которые делают что-либо, связанное с вашим здоровьем или домашним животным. Ссоры возникнут легко, а значит, терпение будет вашим лучшим союзником. Тем временем помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, особенно с учетом того, что день продолжается до вечера. Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливыми, чтобы избегать споров. Несогласие не способствует счастью и вы знаете, что хотите быть счастливыми (см. предупреждение о Луне).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные споры могут возникнуть сегодня, потому что Меркурий не в ладах с огненным Марсом. Возможно, вы чувствуете, что должны защищать свои убеждения? Это может быть так, потому что легко отождествить себя с тем, во что вы верите сегодня. Обе стороны будут так себя чувствовать! Оставайтесь спокойным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий находится в вашем Доме коммуникаций, в отличие от Марса, который является классическим местом для поведения, подверженного авариям, а также для споров с другими. Все, что вы слышите, легко воспринимать как вызов или пренебрежение. Попробуйте подняться над этим. Мы все хилые смертные, борющиеся на этой равнине тьмы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Денежные склоки могут произойти сегодня. Или может быть, вы поспорите с кем-то из-за собственности или чего-то, что принадлежит вам? Возможно, это даже разногласия с одним из ваших детей? В любом случае положитесь на терпимость и терпение, чтобы все сгладить. Сохраняйте мир.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Меркурий в вашем знаке, но он не в ладах с огненным Марсом, что затрудняет общение с другими людьми. Вы можете чувствовать, что должны защищать свои убеждения перед кем-то? Это также подвержено несчастным случаям, так что будьте осторожны. Успокойтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Фигурист Максим Маринин (1977), ведущий Николай Серга (1989) и актриса Дарья Егорова (1990) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы умный коммуникатор с аналитическим складом ума. Вы любите начинать новые проекты. В этом году вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и занятий спортом.