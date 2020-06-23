Ежедневный Гороскоп. Вторник 23 июня 2020

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 00:01 до 6:00 утра сегодня — и снова после 10:15 вечера. Сегодня Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшний день может начаться с напряженности с авторитетной фигурой, особенно в отношении детей. Или могут быть трудности как в романе? К счастью, это превращается в прекрасный, веселый день, где вы будете наслаждаться компанией всех, особенно детей. (И влюбленных.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Рано утром вы можете оказаться в ссоре с родителями, начальником или авторитетной фигурой. Или это правила и нормы, которые вас сбивают с толку? Не бойтесь, потому что с течением дня становится лучше. В частности, отношения с членами семьи будут теплыми и дружескими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хорошее время, чтобы купить гардеробные вкусности для себя. Это относится ко всей неделе, за исключением того, что не делайте покупки во время нашего Лунной тревоги! Этим утром вы можете быть в ссоре с кем-то. Держите отношения легкими, потому что в конце дня все хорошо.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Финансовые трудности могут возникнуть в начале дня. По иронии судьбы, по прошествии дня, это выглядит как день сильных денег для вас. Ищите способы повысить свой доход или заработать на стороне. Вы могли бы даже привлечь деньги для вас?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что определенно делает вас более эмоциональным, чем обычно. Избегайте споров с авторитетными фигурами или кем-то постарше этим утром. Позже в этот день вы популярны и все хотят, чтобы вы были в их команде. Это не удивительно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это может быть трудно иметь дело с кем-то старше или, возможно, с боссом этим утром. Не принимайте это близко к сердцу, потому что это короткая встреча. Позже в тот же день поддержка кого-то важного даст вам ощущение тепла в животе. Приятно знать, что у кто-то прикроет вашу спину. (И ваш фронт.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам может быть трудно иметь дело с кем-то старше этим утром. Расслабьтесь, потому что с течением дня отношения с окружающими превосходны. В частности, вам понравится общаться с кем-то «другим» или человеком из другой культуры. Это может побудить вас путешествовать?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы на высоте, а именно, может быть, трудно иметь дело с кем-то старше, возможно дома. К счастью, это кратко. Позже вы выглядите невероятно в глазах всех! Вы будете восхищены, и все попросят вашего мнения о том, как что-то улучшить.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Держитесь подальше от ранних споров о политике, религии и национальности. Позже вам понравятся возможности путешествовать или исследовать что-либо в средствах массовой информации, издательском деле, медицине или законах. Может ли это быть шансом получить дальнейшее образование?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Незначительный спор об имуществе, долевой собственности или деньгах может возникнуть рано утром. Не беспокойтесь, потому что все кончено быстро. Позже вы сможете получить помощь, увеличить бюджет или помощь с материалами или средствами от кого-то другого. Это бонус!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с партнерами, супругами и близкими друзьями сегодня утром. Дайте кому-нибудь еще место. По прошествии дня вам понравится общаться с другими людьми, будь то близкие друзья, партнеры или представители общественности. На самом деле, вы чувствуете себя кокетливым!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рабочие ссоры могут возникнуть этим утром. (Вам это не нужно.) Но по прошествии дня вы отлично ладите с коллегами и клиентами. В частности, вы можете использовать сегодня, чтобы ваше рабочее пространство выглядело более привлекательным.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Меладзе разделяет ваш день рождения сегодня. Вы креативны, амбициозны и целеустремлены. Вы также вдумчивый, заботливый и чувствительный. В этом году вы видите, что служение другим, особенно в вашей семье, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.