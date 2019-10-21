Ежедневный гороскоп. Вторник 22 октября 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 5:00 до 10:00. После этого Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете не чувствовать себя трудолюбивым сегодня, однако, вы будете чувствовать беспокойство о тех, кому повезло меньше, поэтому вы можете быть щедрыми к ним. Возможно, вы попросите помощи от их имени? Вам будет хорошо, если вы дадите что-нибудь бездомным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня взаимовыгодны. Люди в теплом, прощающем настроении и рады видеть других. Даже если вы находитесь в режиме работы, вы будете наслаждаться долгим обедом с друзьями или хорошо проведете время с гостями в конце дня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сотрудник может прийти к вам за советом сегодня. Возможно, им просто нужно сочувствующее ухо? В свою очередь, вы будете рады помочь кому-либо, если это в ваших силах. Это приятный, спокойный день.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы высоко цените искусство, поэтому это продуктивный день для тех, кто работает в изобразительном искусстве, мире развлечений или индустрии гостеприимства. Вы чувствуете сочувствие к потребностям детей сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные дискуссии будут взаимно сочувствующими сегодня. Это хороший день, чтобы подвести и обсудить проблему, которая беспокоит вас. Люди готовы слушать сегодня. Они также готовы помочь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваши слова подобны золоту, а это значит, что вы можете договориться о любой сделке или кого-нибудь обсудить. (Тем не менее, имейте в виду ограничения оповещения о Луне, приведенные выше.) Это счастливый день для вас, потому что вы цените свое окружение и людей, которые есть в вашей жизни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете привлечь деньги для себя сегодня. Это также благоприятный день для бизнеса и коммерции, если вы избегаете ограничений оповещения Луны (см. Выше). Если вы ходите по магазинам, вам захочется покупать красивые вещи для себя и любить себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это чудесный день! Прекрасный способ начать свою неделю! И Меркурий и прекрасная Венера находятся в вашем знаке, и Венера танцует с Нептуном. По общему признанию, вы будете проводить время в фантазиях и мечтах. Однако вы чувствуете сострадание и тепло, общаясь с другими. (Вы могли бы встретить свою половинку.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вчера было популярным временем для общения с друзьями и общения с клубами и организациями. Это одна из причин, почему вы будете счастливы сегодня искать уединения в прекрасной обстановке. Вы хотите наслаждаться удовольствием от вашей личной жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше общение с молодыми, творческими людьми – это позитивный опыт для вас. В частности, вы испытываете сильную привязанность к кому-то. На самом деле, друг может стать любовником. По крайней мере, вы восхищаетесь кем-то сегодня и рады быть в их компании.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей, учителей, VIP-персон и сотрудников полиции. Мало того, что кто-то будет восхищаться вами, они подойдут к вам, чтобы спросить совета о том, как сделать что-то лучше или быть привлекательным. Просто улыбнитесь – и скажите им.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы цените красоту, поэтому вы должны дать себе возможность насладиться красивыми местами и красивыми вещами. Загляните в художественную галерею или музей или красивое здание, потому что вы будете чувствовать себя вдохновленными и назидательными. Путешествие также понравится. Счастливого пути!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Татьяна Овсиенко сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы умны, обаятельны и способны вдохновлять других. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.