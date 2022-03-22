Ежедневный гороскоп: вторник 22 марта 2022

Оповещение о Луне

20 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 12:00 до 15:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Теперь вы сильны, потому что Солнце в вашем знаке повышает вашу уверенность и энергию. Поэтому будьте терпеливы с другом или членом группы, который может бросить вам сегодня вызов. Если вы чувствуете себя в окружении, вы будете бунтовать. Примечание: сегодня все может выйти из-под контроля слишком быстро. Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Как правило, вы легкий на подъем знак. Однако сегодня вы будете возмущены тем, что вами командуют авторитетные лица или родители. Вам нужна свобода заниматься своими делами, особенно потому, что у вас большие планы. Вам нравятся ваши планы и вы будете их придерживаться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте сегодня споров о путешествиях, убеждениях, религиозных спорах и политике, потому что это нестабильный день. Споры могут стать настолько жаркими, что выйдут из-под контроля. Вы умный мастер слов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Споры о разделенных обязанностях, общей собственности или богатстве и ресурсах кого-то другого могут вызвать у вас раздражение. К счастью с Солнцем в верхней части вашей карты вы хорошо выглядите для всех! Вот почему люди будут слушать вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вы импульсивны. Они могут быть импульсивными. Из-за этого электрического воздействия люди могут быть опрометчивыми и делать или говорить то, о чем впоследствии пожалеют. (Не будьте таким человеком.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Идите осторожно сегодня. Не заявляйте о своем эго перед коллегами или людьми, с которыми вы можете быть связаны. Если вы это сделаете, они восстанут против вас. И наоборот, вы можете восстать против них. Вибрации там взрывоопасны сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители: Будьте бдительны в отношении своих детей сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Это также сложный день для общения с детьми, потому что они могут быть бунтующими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня люди хотят быть свободными от ограничений, поэтому семейные отношения рискованны. Людей легко разозлить. Каждый хочет отстаивать свои собственные идеи и придерживаться своей точки зрения. Остерегайтесь необдуманных действий. Не говорите ничего, о чем потом пожалеете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что этот день подвержен несчастным случаям, в первую очередь потому, что вы можете отвлечься или разозлиться на кого-то или что-то. Вы хотите произвести некоторые творческие изменения вокруг себя, что является хорошей идеей, но будьте терпеливы и осторожны. Помните о других, на кого могут повлиять ваши идеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня следите за своими деньгами и имуществом. Совершая покупки, помните об ограничениях предупреждения о Луне (см. выше), особенно потому, что сегодня у вас будет соблазн совершить импульсивные покупки. В финансовых переговорах не хватайтесь за первую привлекательную идею.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С Марсом в вашем знаке прямо сейчас вы необычайно напористы. Ваше эго сильно и это делает вас убедительным, даже спорщиком. Вы хотите внести творческие изменения вокруг себя и это хорошая идея. Но не будьте опрометчивы. Уважайте и учитывайте других в своей песочнице.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это может быть беспокойный день для вас, потому что что-то, происходящее за кулисами, немного нервирует. Возможно, вас застало врасплох то, чего вы не знали? Или возможно, что-то скрытое или бессознательное заставляет вас хотеть изменить свой мир.

Если ваш день рождения сегодня

У певца Валерия Сюткина (1958) и актера Александра Цекало (1961) сегодня день рождения. В глубине души вы воин, поэтому вы целеустремленны, энергичны и мотивированы. Вы боретесь за то, во что верите. Когда вы полны энтузиазма, вы трудолюбивы. В этом году вы хотите создать прочную основу в своей жизни. Простота будет вашей темой. Позаботьтесь о своем здоровье и займитесь физическими упражнениями.