Ежедневный гороскоп: вторник 22 июня 2021

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

После 6:00 сегодня ограничений на покупки или важные решения нет. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ретроградный Меркурий сегодня заканчивается, а это значит, что уменьшатся глупые ошибки и запутанная связь, а также транспортные задержки. Тем не менее, если вы покупаете какой-либо вид наземного транспорта, компьютер или мобильный телефон, подождите до 8 июля.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Из-за ретроградного Меркурия финансовые вопросы отложены или могут быть отменены, потеряны или запутаны. Хорошие новости, потому что с сегодняшнего дня это значительно сократится. (Если вы покупаете машину или компьютер, будьте умны и дождитесь 8 июля.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вот уже несколько недель ваш правитель Меркурий ретрограден в вашем знаке, что сводит с ума! Неуместные предметы, пропущенные встречи, путаница и ошибки! К счастью, с сегодняшнего дня все это значительно сократится. Однако, покупая машину или компьютер, подождите до 8 июля, пока тень не исчезнет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это по-прежнему мощное время для вас с Солнцем и прекрасной Венерой в вашем знаке. (Обратите внимание, что это идеальное время, чтобы купить себе вещи из гардероба.) Скорее всего, это связано с тем, что Марс в вашем Доме денег побуждает вас делать покупки! (Если вы покупаете машину или компьютер, подождите до 8 июля.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Теперь планеты посылают вам два сообщения. Солнце и Венера хотят, чтобы вы наслаждались одиночеством, в то время как огненный Марс хочет, чтобы вы летали! Таким образом, вам решать, как вы хотите в нее играть. Между тем ретроградный Меркурий сегодня заканчивается. Ура!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, ретроградный Меркурий недавно познакомил вас с начальниками, родителями и важными людьми из вашего прошлого. На сегодняшний день ретроградный Меркурий закончился. Однако его тень продлится до 8 июля. Если покупать машины, компьютеры и сотовые телефоны — дождитесь этого момента.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку ретроградный Меркурий сегодня закончился, вы начнете чувствовать больше свободы в путешествиях и изучении новых идей, новых мест и знакомств с новыми людьми, особенно из других культур. Между тем, вами восхищаются, потому что Солнце находится наверху вашей карты. Выглядит здорово!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не стесняйтесь продвигаться вперед с новыми проектами или вопросами, связанными с общей собственностью, поместьями, завещаниями и наследством, потому что на сегодняшний день ретроградный Меркурий закончился. Некоторые из вас захотят составить планы поездок или планы, связанные с издательской деятельностью, СМИ и высшим образованием.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке, а это значит, что все будет идти своим чередом, даже если вы немного более эмоционально заряжены. Если вы хотите проверить это, почему бы не попросить вселенную об одолжении? Посмотри, что получится. А пока хорошие новости! Ретроградный Меркурий закончился.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы захотите вести себя сдержанно, потому что Луна «прячется» в вашей карте. Тем не менее, вы будете счастливы услышать, что ретроградный Меркурий закончился, а это значит, что у вас будет меньше ошибок и глупых ошибок, связанных с вашей работой. Слава богу! Дела налаживаются!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Важный разговор с подругой сегодня может иметь значение. Возможно, вы захотите обсудить будущие цели? Между тем ретроградный Меркурий на сегодняшний день закончился, а это значит, что старое пламя может исчезнуть с изображения. (Будьте терпеливы с партнерами, потому что Марс находится напротив вашего знака.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Жизнь хороша, потому что счастливый Юпитер находится в вашем знаке. Кроме того, Солнце и Венера находятся в самой веселой, социальной и беззаботной части вашей карты. К тому же ретроградный Меркурий сегодня заканчивается. Это повод для праздника!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мерил Стрип (1949), актриса Наталья Варлей (1947) и музыкант Владимир Шахрин (1959) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы решительный перфекционист. У вас огромная самоотдача и настойчивость во всем, что вы делаете. Вы также очаровательны, сердечны и чувствительны. В этом году вы должны нести ответственность, потому что вы реагируете на недавно произошедшие изменения. Будьте мудры и проявляйте самодисциплину, чтобы справляться с делами эффективно. Позаботьтесь о себе, чтобы позаботиться о других.