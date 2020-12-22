Ежедневный гороскоп. Вторник 22 декабря 2020

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В следующие четыре недели начальство, родители и учителя будут считать вас милым. Не делая ничего особенного, вы будете прекрасно выглядеть для авторитетных фигур, потому что Солнце сейчас находится наверху вашей диаграммы, бросая на вас лестный свет. Сделайте свой шаг!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Путешествия, образование, а также возможности в области издательского дела и средств массовой информации будут благоприятствовать вам в следующие четыре недели, потому что это лучшее время года для вас, чтобы расширить свой кругозор. Наслаждайтесь изучением чего-то нового. Наслаждайтесь преподаванием.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующие четыре недели вы будете страстными и энергичными! Ваша способность проводить исследования и копать до тех пор, пока вы не найдете итоговый результат, также будет целенаправленной и интенсивной. Это хорошая возможность для вас решить бюрократические вопросы, связанные с наследством, налогами и долгами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понадобится больше сна в следующие четыре недели, потому что это единственное время года, когда Солнце находится напротив вашего знака, что символически означает, что оно находится настолько далеко от вас, насколько это возможно в течение всего года, а Солнце является вашим источником энергии. энергия. Пойдите спать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите стать лучше организованным в следующие четыре недели, поэтому вы будете много работать и делать все возможное, чтобы привести свою жизнь в порядок. Вы тоже хотите поправить свое здоровье. «Да, я хочу все!» Что ж, хорошо для вас, потому что мотивация — это все.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Повезло вам! Следующие четыре недели могут быть одним из самых веселых периодов года для Дев! Дети будут источником радости. Кроме того, вы будете рады возможности проявить свои творческие таланты. Общайтесь с другими через Zoom и социальное дистанцирование. Наслаждайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Теперь ваше внимание переключается на дом, семью и вашу личную жизнь на следующие четыре недели. Возможно, вы больше связаны с родителями, чем обычно. Вы также будете приветствовать возможность расслабиться дома в знакомой обстановке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующие четыре недели темп ваших дней ускорится, потому что вы заняты! Короткие поездки, поручения, встречи плюс увеличенное время, проводимое с братьями и сестрами, родственниками и соседями, а также повышенные требования читать, писать и учиться — это лишь некоторые причины, по которым вы будете спешить!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие четыре недели у вас на уме деньги и денежный поток. Уважайте свои идеи зарабатывания денег, потому что они могут оказаться стоящими. Между тем, на более глубоком уровне многие из вас будут больше задумываться о своих основных жизненных ценностях. Первое, что вам нужно знать, это что действительно важно? Есть идеи?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Солнце в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что даст вам возможность подзарядить свои батареи до конца года. Это особое время также привлечет к вам людей и благоприятные обстоятельства. Получите от этого максимум удовольствия! Наслаждайтесь этим зарядом энергии!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш личный год подходит к концу, но ваш новый год еще не наступил. Поэтому используйте следующие четыре недели, чтобы поставить перед собой цели в следующем году. Цели облегчают принятие решений в будущем и держат вас в курсе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы станете более популярными в следующие четыре недели. Многие из вас также будут больше участвовать в клубах, группах и организациях. Это также прекрасное окно, в котором вы можете поставить некоторые цели на будущее. Возможно, вы захотите поделиться своими идеями с кем-нибудь, чтобы получить их отзывы?

Если ваш день рождения сегодня

Кардиохирург Лео Бокерия (1939), певица, модель и актриса Ванесса Паради (1972) и британский актер Рейф Файнс (1962) — Волан де Морт в фильме «Гарри Поттер и дары смерти» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы чувствительны, даете тепло. Вы также сильно связаны со своим прошлым. Вы можете быть трудолюбивым перфекционистом! Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.