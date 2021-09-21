Ежедневный гороскоп: вторник 21 сентября 2021

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель вам понадобится больше сна, потому что на вашей карте Солнце будет напротив вашего знака, который находится от вас настолько далеко, насколько это возможно в течение всего года, а Солнце является вашим источником энергии. Вы больше сосредоточитесь на партнерах, супругах и близких друзьях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете упорно работать, чтобы стать лучше организованным в следующие четыре недели, потому что вы хотите быть на вершине своей игры! Вы хотите быть здоровее и бодрее. Да, пора открыть новую страницу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте любую возможность поиграть и повеселиться в следующие четыре недели. Это идеальное время для отпуска. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми развлечениями с детьми и миром развлечений. Не упустите возможность проявить свои творческие таланты!

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие четыре недели вы сосредоточитесь на доме, семье и личной жизни. Многие будут больше общаться с родителями. Ремонт и улучшение дома, а также борьба с хаосом и активностью потребуют вашего внимания.

Лев (23 июля — 22 августа)

В следующие четыре недели темп ваших дней ускорится из-за заданий, поручений, коротких поездок, а также из-за более активного чтения, письма и учебы. Вам понравится общение. Вы также проявите себя интенсивно и с энтузиазмом!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше внимание к деньгам, денежным потокам, доходам и движимому имуществу возрастет в следующие четыре недели. Вы потратите больше, особенно на красивые вещи. К счастью, вы привлечете к себе деньги. Вы также будете думать о своих ценностях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, давая вам возможность подзарядить свои батареи до конца года. Это происходит только раз в год и когда это происходит, вы легко привлекаете к себе людей и благоприятные ситуации. Это отличное время для покупки гардеробных сокровищ.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш личный год подходит к концу, но ваш новый год не начнется до вашего дня рождения. Поэтому следующие четыре недели для вас — время неопределенности. Используйте это временное окно, чтобы подумать о том, чего вы хотите от предстоящего нового года. Определите несколько целей, потому что они помогут вам достичь того, чего вы хотите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В следующие четыре недели вы будете пользоваться повышенной популярностью, общаясь с молодыми людьми, творческими людьми и возможно, участвуя в физических соревнованиях с другими. Это отличное время, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами на будущее, потому что чей-то отзыв вам поможет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие четыре недели Солнце будет в полдень на вашей карте, что будет привлекать вас к лучшему. Это происходит только раз в год и когда это происходит, люди впечатляются вами, даже если вы не делаете ничего особенного. Используйте это время, чтобы продвигать свою повестку дня и сделать свою презентацию!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Используйте любую возможность путешествовать и исследовать свои горизонты в следующие четыре недели, потому что вы хотите получить стимул. Вы также хотите узнать больше! Это отличное время, чтобы пройти курс обучения или вернуться в школу. Изучите возможности в издательском деле, юриспруденции, медицине и средствах массовой информации.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Следующие четыре недели будут для вас особенно страстными и напряженными. Вы будете увлечены всем, включая романтику. Держите карманы открытыми, потому что вы можете привлечь к себе подарки, услуги и деньги. Самое удачное время!

Если ваш день рождения сегодня

Писатель «Король ужасов» Стивен Кинг (1947), актер Билл Мюррей (1950) и актриса Ольга Остроумова (1947) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы энергичны, приветливы и всегда остроумны. Вы любите загадки, умело и оригинально общаетесь. Вы также уверены в своей способности вносить свой вклад в развитие событий. Это отличный год для вас, потому что это время достижений и признания. Вы можете получить повышение, награду или признание ваших успешных усилий. Браво!