Ежедневный гороскоп: вторник 21 июня 2022

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Третья четверть.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваше внимание начнет переключаться на дом, семью и вашу личную жизнь в течение следующих нескольких недель, поскольку сегодня Солнце меняет знаки. Многие из вас будут более вовлечены, чем обычно, в общение с родителями. Вы можете использовать это время для размышлений, воссоединения семьи и семейных воспоминаний.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это по-прежнему позитивное время для вас! Фактически, в ближайшие несколько недель темп ваших дней ускорится, поскольку вы станете более заняты встречами, короткими поездками и разговорами со всеми, особенно с братьями, сестрами и родственниками. Вы также можете изучить свои духовные ценности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Еще один позитивный день! По общему признанию, ретроградный Меркурий поощрял задержки и ошибки в вашей жизни. Тем не менее, в ближайшие несколько недель доверяйте своим догадкам о заработке, идеях по зарабатыванию денег и о том, как позаботиться о том, что у вас есть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы продолжаете прекрасно выглядеть в глазах начальства, родителей и VIP-персон. Получите максимум от этого! Фактически, сегодня Солнце переходит в ваш знак, где оно останется в течение следующих четырех недель, давая вам возможность перезарядить свои батареи до конца года!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше желание путешествовать и искать приключения сильно сегодня! Отправляйтесь туда, где вы никогда не были, чтобы немного встряхнуться. Поговорите с кем-то, кто отличается, чтобы узнать что-то новое. Тем не менее, в ближайшие несколько недель вы будете стремиться к большей конфиденциальности, потому что это кажется правильным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку или обсудить финансовые вопросы, потому что вы будете благосклонны. Между тем, вы можете рассчитывать на рост популярности в ближайшие несколько недель. Наслаждайтесь хорошим временем с друзьями и более активным взаимодействием с организациями и клубами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня теплые и приподнятые! Имейте в виду, что в ближайшие несколько недель вы произведете потрясающее впечатление на окружающих, даже если не сделаете ничего особенного. Воспользуйтесь этим преимуществом!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для работы или любой задачи, которую вы ставите перед собой сегодня. Работа с группами будет особенно положительным опытом. Вероятны командировки по работе. Это идеально подойдет вам, потому что в ближайшие несколько недель у вас появится сильное желание расширить свой кругозор и увидеть больше мира.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это великолепный, игривый день! Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми развлечениями, общественными мероприятиями, игровыми мероприятиями с детьми и романтическими посиделками. В ближайшие несколько недель ваше внимание будет сосредоточено на совместном имуществе и наследстве.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это чудесный день, чтобы развлечься дома и насладиться семейными посиделками. Приветствуйте любое собрание друзей в своем доме, потому что вы хотите наслаждаться обществом других. У вас также могут быть амбициозные идеи по ремонту?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы полны позитивной энергии, поэтому людям понравится ваша компания. Тем временем вы начинаете думать о том, чего хотите достичь, поэтому вы составите список дел, чтобы лучше организоваться и работать эффективно. Да, вы хотите все это!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильный день денег для вас! Уважайте свои идеи заработка. Не стесняйтесь искать способы увеличить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу. Между тем, в ближайшие несколько недель вы намерены веселиться, играть и развлекаться! Ускользнуть в отпуск, если есть возможность — однозначно. (Романтика будет процветать.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец Виктор Цой (1962-1990) и актер Валерий Золотухин (1941-2013) родились в этот день. Хотя вы иногда кажетесь отчужденным, вы симпатичны, позитивны и оптимистичны. У вас сильное чувство этики. Вы всегда защищаете своих близких. В этом году служение другим — ваша главная тема, особенно с членами семьи. Запишитесь на курсы или займитесь новым хобби для личного развития.