Ежедневный гороскоп. Вторник 21 июля 2020

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений после 17:00 сегодня до конца дня. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Предостережение: это день несчастных случаев для ваших детей. Тем не менее, это также творческий день, который поможет вам мыслить нестандартно и придумывать оригинальные, новые идеи или стимулировать любой интересующий вас проект. Внезапное изменение социальных планов вполне вероятно. Отмена или приглашение?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Нечто неожиданное повлияет на ваш дом или члена семьи сегодня. Могут произойти небольшие поломки или поломка небольшого прибора. Сюрприз может постучать в вашу дверь. Будьте терпеливы с членами семьи (особенно с женщинами), чтобы избежать споров.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, потому что это подверженный несчастным случаям день, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваш распорядок дня. Возможны новые лица, новые места и сюрпризы. Предостережение от словесного столкновения с кем-либо. Охладите свои моторы.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что действия с вашими финансами и вашим имуществом нестабильные. Вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, украдено или повреждено. С другой стороны, вы могли бы мечтать о новом способе зарабатывания денег?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете чувствовать себя беспокойным и даже немного бунтарским. Это может показать другим, поэтому вы можете вступать в противоречие с боссом, родителем, учителем или кем-то в полиции. Не будьте вялым. Это такой день, когда вы должны идти вместе, чтобы ладить. Тем не менее, у кого-то может быть сюрприз для вас

Дева (23 августа — 22 сентября)

Без сомнения, вы чувствуете себя немного беспокойно сегодня. Как будто в воздухе больше электричества или что-то в этом роде. Могут появиться неожиданные новости из средств массовой информации или что-то связанное с кем-то из другой культуры или другой страны. Впрочем, это тоже творческий день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг или член группы может удивить вас или сделать что-то, что застает вас врасплох сегодня. Или, может быть, вы встретите кого-то нового сегодня, кто настоящий интересный персонаж? Это потому, что ваше общение с другими сегодня как нельзя кстати.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы чувствуете себя независимым, даже мятежным сегодня. Вы не хотите, чтобы вам говорили, что делать или командовали. Это может быть причиной того, что вы можете вступить в конфликт с родителем, начальником или кем-то еще, если у вас что-то случится. (Никогда не стоит недооценивать силу вежливости.)

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Планы поездок изменятся сегодня. Возможно, вам вдруг придется куда-то идти, если вы этого не ожидали. Или, возможно, если вы путешествуете, вы встретите отмены, задержки или изменения. У СМИ также могут быть удивительные новости. (Это не скучный день.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте детали относительно банковского дела, общей собственности, наследства и всего, что у вас есть совместно с кем-то еще, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области в вашей жизни. (Лучше быть на вершине вещей и быть активным.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, делая поспешные выводы сегодня. Каждый чувствует себя независимым и мятежным. Точно так же люди нетерпеливы с ограничениями сегодня. Частично, это потому, что некоторые жаждут волнения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня возможны сбои в работе, которые могут быть связаны с поломкой оборудования, компьютерными сбоями, проблемами с питанием и, возможно, мятежными коллегами? Продолжайте улыбаться и делайте все возможное, чтобы сотрудничать со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нонна Гришаева разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны и наблюдательны. Вы также интуитивны и креативны! Вы счастливы, когда вы активны и общительны. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать к изменениям! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.