Ежедневный гороскоп: вторник 21 декабря 2021

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 9:30 до 17:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы будете ослеплять людей, особенно начальников, родителей, учителей и полицейских. Не делая ничего особенного, вы заслужите восхищение окружающих. Очевидно, пришло ваше время действовать! Извлеките из этого максимум пользы. Требуйте преимущества!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше желание исследовать новые миры будет сильным в следующие четыре недели. Поэтому используйте каждый шанс, который появляется на вашем пути, чтобы расширить свой кругозор. Взять курс. Отправиться в путешествие. Наслаждайтесь знакомствами с людьми из других стран и разных культур

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующие четыре недели вы будете более внимательны ко всему. Это будет особенно очевидно в интимных отношениях, потому что страсти будут накаляться. У вас также будет твердое мнение о совместной собственности. Внезапно все имеет значение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следующие четыре недели Солнце будет напротив вашего знака. Это единственный раз в году, когда такое случается и это делает вас немного вялым. Вам понадобится больше отдыха, больше сна. Вы также будете уделять больше внимания партнерам и близким друзьям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите стать лучше организованным. Ах да, в следующие четыре недели вы захотите открыть новую страницу! Вы будете много работать и работать с умом для того, чего хотите достичь. Вы хотите, чтобы все ваши действия имели значение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Повезло вам! Следующие четыре недели будут более веселыми и романтичными, чем обычно. Примите все приглашения на вечеринку. Ускользните в отпуск, если можете. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, искусством, театром и играми с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В следующие четыре недели вы будете в первую очередь сосредоточены на доме и семье. Некоторые из вас будут больше, чем обычно, связаны с родителями. Вы также будете счастливы укрыться дома в коконе и расслабиться в знакомой обстановке.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что вы внезапно стали заняты! О, да. Вам есть куда пойти, что посмотреть и чем заняться! Короткие командировки, встречи, а также более интенсивное чтение, письмо и учеба не дадут вам заскучать!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В следующие четыре недели вы переключитесь на денежные вопросы. Вы сосредоточитесь на своей зарплате, денежном потоке, доходе или возможно, ваших активах и своем имуществе. Это хорошее время, чтобы подвести итоги и выяснить, что вы должны и чем владеете. Вы также задумаетесь о своих основных жизненных ценностях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Раз в год Солнце находится в вашем знаке в течение четырех недель и этот день настал! Это означает, что вы будете заряжены и полны энергии в это время. Все будет идти своим чередом и вы привлечете к себе благоприятные возможности и людей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы входите в скромный промежуток времени на следующие четыре недели, потому что «ждете» месяца своего дня рождения. (Это немного похоже на пребывание в подвешенном состоянии.) Однако вы можете использовать это время, чтобы ставить цели и думать о том, чего вы хотите для себя и своего нового личного года впереди.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие четыре недели вы станете более популярными, потому что внезапно все захотят увидеть ваше лицо. Обратите внимание: ваше общение с друзьями, а также с участниками групп принесет вам пользу. Фактически эти взаимодействия, скорее всего, будут взаимовыгодными.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Новиков (1951) и телеведущая Анфиса Чехова (1977) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы смелый, предприимчивый человек. После того, как вы посвятили себя чему-то, вы преданы делу. Вы хорошо говорите и красноречивы, поэтому люди вас слушают. Вы оптимист, заботливый и сострадательный. В этом году вы уделяли большое внимание отношениям. Следующий год будет более общительным, динамичным! Ваша жизнерадостность воспламенится!