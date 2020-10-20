Ежедневный гороскоп. Вторник 20 октября 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений после 23:00 сегодня. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее расположение Луны побуждает вас освободиться от рутины. Вы хотите заняться чем-то другим, потому что хотите, чтобы жизнь была более интересной и стимулирующей. (Это здорово.) Между тем отношения с партнерами и близкими друзьями крепкие.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для решения финансовых вопросов, связанных с богатством других людей — совместной собственности, наследства, налогов, долгов и вопросов страхования. Все будет плавно течь. Вы также можете быть связаны с бывшим партнером или старым другом из вашего прошлого.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вам возможно, придется быть более сговорчивым, имея дело с другими, что может потребовать дополнительного сотрудничества и приспособления — не беда. Ваше участие в соревновательной группе, возможно, связанной с физическим спортом, будет положительным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это продуктивный день для вас. Составьте список дел и приступайте! Начальник, родитель или кто-то из авторитетов может направлять вашу деятельность или наоборот, вы можете быть ответственными и указывать другим, что делать. (К счастью, Венера делает вас очаровательными и дипломатичными со всеми.)

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас сегодня прекрасные отношения с женщинами. Вам почему-то сложно скрывать свои чувства от окружающих, но это неплохо. Вы также можете чувствовать защиту и заботу о ком-то? Короткие поездки и возможность расширить свой мир будут захватывающими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для решения финансовых вопросов, связанных с совместной собственностью, банковским делом, долгами, налогами и страхованием. Также это отличный день, чтобы купить себе вещи для гардероба. Однако некоторые из вас предпочтут сегодня расслабиться дома.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши отношения с другими сегодня полны энергии и напряженности. Вы чувствуете себя сильным с Солнцем в вашем знаке плюс, вы стремитесь просвещать других о своей точке зрения, потому что Луна находится в вашем Доме Связи. Сегодня ваши обсуждения будут открытыми и приземленными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Финансовые вопросы вас сегодня заинтересуют. Фактически, вы можете привлечь к себе деньги или какое-то финансовое преимущество. Это может относиться к прошлому, которое вы пытаетесь завершить или к тому, что снова у вас на тарелке?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Марсом, Венерой и Солнцем. По сути, это позитивный день для вас и все будет идти своим чередом. Однако вы будете более эмоциональны и возбуждены, чем обычно. Вы также можете больше защищать кого-то.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку Луна сегодня скрыта на вашей карте, вы также должны оставаться в тени. Вы могли бы предпочесть работать в одиночку или за кулисами? Вы даже можете открыть секрет? Вероятно, это потому, что старые друзья снова вернулись в ваш мир, возможно, с пикантными сплетнями!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждение со знакомой или подругой может быть важным для вас сегодня. Этот человек может помочь вам разобраться или лучше определить некоторые будущие цели, которые вы имеете в виду. Они также могут помочь вам получить свою долю чего-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Личные данные о вашей личной жизни сегодня, похоже, становятся достоянием общественности. Люди говорят о вас или о чем-то, что связано с вашей личной жизнью. Поскольку это так, помните об этом на случай, если вам нужно будет немного устранить повреждения.

Если ваш день рождения сегодня

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв (1963), телекомментатор Владимир Гомельский (1953) и актер актер Вигго Мортенсен (1958), известный по роли Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец» делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас аналитический склад ума. Вы общительны, дружелюбны и лояльны. В этом году вы узнаете кое-что, что укажет вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и преподавания. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее.