Ежедневный гороскоп: вторник 20 июля 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваш домашний распорядок может быть прерван сегодня. Возможно, у члена семьи необычные новости? Также возможно, что вам вдруг понадобится отремонтировать там, где вы живете. Сегодня на сцене могут появиться необычные новости или что-то неожиданное. На самом деле, вы готовы к некоторой стимуляции.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новые лица, новые места и новые идеи сделают этот день интересным и необычным! Ваш разум гудит и вы мысленно бдительны! Может случиться неожиданная короткая поездка. Возможно, запланированная поездка изменится или будет отложена?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на свои идеи по зарабатыванию денег сегодня, потому что они могут быть оригинальными или гениальными. У вас есть умные идеи. Сегодня что-то может повлиять на ваше богатство или имущество. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Держите глаза открытыми!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с диким, непредсказуемым Ураном, что вызывает у вас душевное возбуждение и живой интерес. Вы можете делать новые открытия или знакомиться с новыми людьми. Вы определенно хотите заняться чем-то другим сегодня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас, потому что, кажется, так много всего происходит за кулисами. С одной стороны, вы сохраняете сдержанность, тем не менее, свежее откровение о чём-то может заставить вас начать действовать уже сегодня! Социальные приглашения и веселые мероприятия с детьми придутся по душе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Меркурий — ваша правящая планета и сегодня он танцует с непредсказуемым Ураном, что привлечет в ваш мир необычных людей. Вы можете встретить настоящего персонажа. Возможно, кто-то, кого вы уже знаете, возможно, моложе, скажет или сделает что-то, что вас удивит? Это интересный день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то, наделенный властью — начальник, родитель, учитель или полицейский — может сказать или сделать что-то, что застает вас врасплох сегодня. Надеюсь, это удивительная и долгожданная новость. Однако, возможно, вы не хотите слышать об этом. Если да, отредактируйте свой ответ. Между тем, вы хотите общаться с кем-то сегодня и очень искренним образом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете неожиданно отправиться в путешествие сегодня по неожиданной причине. Или, возможно, планы поездок изменятся. Почти наверняка произойдет что-то необычное, что заинтересует вас. Вы можете узнать что-то удивительное. Может быть, в СМИ появятся неожиданные новости?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Перепроверьте детали банковского дела, совместного имущества и вопросов страхования, потому что для вашего знака нечто неожиданное повлияет на эти области сегодня. Это может быть хорошей новостью. Тем не менее, когда дело касается денег — будьте в курсе. Возможно, вы сегодня более эмоциональны, потому что Луна в вашем знаке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Партнер или близкий друг удивят вас сегодня, предложив что-то или сделав то, чего вы не ожидали от них. Возможно, они познакомят вас с кем-то необычным? Или вы можете встретить кого-то необычного среди широкой публики?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Владельцы домашних животных должны быть внимательны к своим питомцам сегодня, потому что может случиться что-то неожиданное. Точно так же могут появиться неожиданные новости, связанные со здоровьем. Сегодня в вашей работе может случиться захватывающий прорыв или вы можете встретить кого-то, кого интересует ваша работа — возможно, нового сотрудника или клиента?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это творческий день, поэтому вы можете придумывать новые идеи, новые концепции и видеть новое видение всего, чего вы хотите достичь. Приглашения-сюрпризы придут к вам. Скажите им да! Спортивные мероприятия также могут иметь необычный исход. Для некоторых расцветет новая любовь. Сегодня вас заметили другие.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Давид Тухманов (1940), фигурист и тренер Александр Жулин (1963) и хоккеист Павел Дацюк сегодня празднуют ваш день рождения. Вы теплый, обаятельный, щедрый, идеалистичный, а иногда и застенчивый. Однако вы целеустремленны. В этом году вас ждут серьезные перемены — они будут заметны. Ожидайте большей свободы и новых захватывающих возможностей. Этот год — поворотный год, а это значит, что это своего рода поворотный момент для вас.