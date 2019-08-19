Ежедневный гороскоп, вторник 20 августа 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вторник, и вы в хорошей форме, потому что Луна в вашем знаке танцует со счастливыми денежными мешками Юпитера. Это дает вам оптимизм, уверенность и энтузиазм в отношении будущих планов. Тем не менее, вы можете скрестить мечи с авторитетной фигурой сегодня. Будьте вежливы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для вас. Ваше внимание к дому, семье и личным вопросам продолжается. Тем не менее, вы предпочитаете работать в одиночку сегодня, потому что вы находите это более полезным и продуктивным. Новости о политике, религии или национальных проблемах могут вызвать у вас раздражение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это вторник, и вы чувствуете себя общительным! Взаимодействие с друзьями и ваши отношения с группами, конвенциями и конференциями будут позитивными; но вы можете не согласиться с кем-то по поводу общей собственности или суммы выделенных средств. Ах да, ничего не идеально.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы будете иметь дело с родителями, боссами, учителями и, возможно, полицией. Некоторые из этих взаимодействий будут позитивными и обнадеживающими. Однако кто-то может установить закон или каким-то образом ограничить вас. Примите ваши ограничения и работайте, как только сможете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы путешествий выглядят захватывающе! Вы также можете быть довольны новостями, связанными с публикацией, СМИ, медициной и законом. Тем не менее, эти же области по какой-то причине будут налагать на вас ограничения. Вы выигрываете, вы проигрываете. Это жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны третьей стороны или выделение ресурсов или денег или оборудования от кого-то сегодня. Тем не менее, вам придется заплатить за это, иначе кто-то может попасть в ваше дело. Другими словами, это хорошо, но есть крошечный недостаток.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы готовы сегодня наслаждаться обществом других, в том числе и широкой публики, потому что это отличный день для общения. Тем не менее, кто-то старше или авторитетнее может пойти дождем на ваш парад. (В чем проблема?) Нет ничего идеального, не так ли?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествие по работе может порадовать вас сегодня. Тем не менее, будут некоторые жесткие углы, с которыми придется столкнуться, потому что на снимке Сатурн. Возможно, в вашем случае будет что-то критическое? Просто идите с тем, что работает, и разберитесь с тем, что не работает. Такова жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для бизнеса, особенно финансовых спекуляций. Внутренний мир и счастье также важны. Тем не менее, вам может быть трудно иметь дело с финансовыми ограничениями, а это значит, что вы можете сделать очень много.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для обсуждений недвижимости. В меньшей степени, вы можете увидеть способы улучшить положение вещей дома и, возможно, в семье. Тем не менее, отношения со старшим членом семьи или семейными обязанностями будут проблемой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня это смесь надежды и страха, которая является классической комбинацией, с которой мы все живем. Это вторник, и вы рветесь идти, потому что вы оптимистичны и полны надежд. Отношения с друзьями и группами будут позитивными. Тем не менее, что-то тревожное беспокоит вас в глубине души. (Большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходят.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для бизнеса и финансовых спекуляций. Если вы делаете покупки, у вас будет соблазн потратить большие деньги. Однако кто-то старше или, возможно, глава группы, возможно, захочет сократить ваши финансовые планы. Они требуют, чтобы вы проснулись и выпили кофе.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Андрей Кончаловский и певец Стас Костюшкин разделяют ваш день рождения сегодня. У вас теплый, дружелюбный характер и чувствительное сердце. Вам комфортно быть в центре внимания. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.