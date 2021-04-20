Ежедневный гороскоп: вторник 20 апреля 2021 года
Предупреждение о Луне
Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Планы могут быть отменены сегодня или, в качестве альтернативы, вы можете получить неожиданное приглашение. Тем временем родителям следует принять к сведению, что это день повышенной бдительности. Также вероятны неприятные спортивные инциденты.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Ваш домашний распорядок может измениться сегодня, потому что произойдет что-то неожиданное. Это может быть незначительным. Это может быть серьезным. Бытовая техника может выйти из строя. Кто-то неожиданный может постучать к вам в дверь.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня будет непредсказуемый день на многих уровнях. Для начала обратите внимание, что это день, когда возможны неприятности, а это значит, что будет разумно обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте осмотрительны. Тем не менее, вам понравится знакомиться с новыми людьми, выслушивать новые идеи или совершать спонтанные короткие поездки. Э
Рак (21 июня — 22 июля)
Обратите внимание на все, что у вас есть сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Например, вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги. Что-то может случиться с имуществом, а это значит, что вы должны защищать то, чем владеете, от потери или повреждения. Оставайся проницательным.
Лев (23 июля — 22 августа)
Не торопитесь сегодня. Легко делать поспешные выводы или делать неправильные предположения, о которых вы позже можете пожалеть. Постарайтесь проявить терпение ко всему, что происходит вокруг вас.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня вы, вероятно, ощущаете беспокойство, и вы можете не знать почему. Проблема в том, что это может повлять на ваши разговоры с другими людьми. Подарите себе немного удовольствия, чтобы почувствовать себя избалованным и любимым.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня друг может сказать или сделать что-то, что вас удивит. Надеюсь, кто-нибудь подскажет вам хорошую идею? Однако кто-то может сказать что-то, что заставит вас переосмыслить некоторые будущие цели. Что ж, возможно, эта информация ценная. Возможно, нет.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Из-за того, что вы чувствуете себя бунтовщиком сегодня, вы будете защищать свою независимость и никоим образом не будете отступать от своих позиций, поэтому ваши отношения с VIP-персонами могут быть сложными. Никогда не недооценивайте силу вежливости. Дайте себе дополнительное время для маневра сегодня.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Возможно, вам внезапно придется отправиться в путешествие сегодня, когда вы этого не ожидали. Также возможно, что запланированные планы поездок могут быть отменены, отложены или изменены. Сюрпризы в новостях или что-то, связанное с высшим образованием, медициной или законом, также могут застать вас врасплох.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Подружитесь со своим банковским счетом и оставайтесь на связи с активами и всем, что связано с собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Когда дело доходит до денег и того, чем вы владеете, разумно всегда быть в курсе событий.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Терпение — лекарство от гнева. Поэтому будьте терпеливы в общении с близкими друзьями, супругами и партнерами сегодня, потому что что-то может вас раздражать. Возможно, они бросят вам вызов или сделают то, чего вы меньше всего ожидаете?
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня к вам могут прийти неожиданные новости, связанные со здоровьем. Или, может быть, что-то удивительное, что касается вашего питомца? Перепроверьте детали, связанные с вашей работой или любой задачей, которую вы выполняете, потому что вы можете быть ошеломлены.
Если ваш день рождения сегодня
Телеведущий Петр Кулешов, хоккеист Вячеслав Фетисов, рэпер Баста делятся сегодня днем рождения. Вы интуитивны, практичны и терпеливы. В нужный момент вы рассудительны и спокойны. Вас привлекают искусство, музыка и загадки. Вы организованный и отличный планировщик. В этом году вы начнете пожинать плоды того, что начали в прошлом году. Год будет более спокойным, и вы сосредоточитесь на близких друзьях и партнерах.
+7 (999) 174-67-82