Ежедневный гороскоп: вторник 20 апреля 2021 года

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Планы могут быть отменены сегодня или, в качестве альтернативы, вы можете получить неожиданное приглашение. Тем временем родителям следует принять к сведению, что это день повышенной бдительности. Также вероятны неприятные спортивные инциденты.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш домашний распорядок может измениться сегодня, потому что произойдет что-то неожиданное. Это может быть незначительным. Это может быть серьезным. Бытовая техника может выйти из строя. Кто-то неожиданный может постучать к вам в дверь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня будет непредсказуемый день на многих уровнях. Для начала обратите внимание, что это день, когда возможны неприятности, а это значит, что будет разумно обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте осмотрительны. Тем не менее, вам понравится знакомиться с новыми людьми, выслушивать новые идеи или совершать спонтанные короткие поездки. Э

Рак (21 июня — 22 июля)

Обратите внимание на все, что у вас есть сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Например, вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги. Что-то может случиться с имуществом, а это значит, что вы должны защищать то, чем владеете, от потери или повреждения. Оставайся проницательным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не торопитесь сегодня. Легко делать поспешные выводы или делать неправильные предположения, о которых вы позже можете пожалеть. Постарайтесь проявить терпение ко всему, что происходит вокруг вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы, вероятно, ощущаете беспокойство, и вы можете не знать почему. Проблема в том, что это может повлять на ваши разговоры с другими людьми. Подарите себе немного удовольствия, чтобы почувствовать себя избалованным и любимым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня друг может сказать или сделать что-то, что вас удивит. Надеюсь, кто-нибудь подскажет вам хорошую идею? Однако кто-то может сказать что-то, что заставит вас переосмыслить некоторые будущие цели. Что ж, возможно, эта информация ценная. Возможно, нет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Из-за того, что вы чувствуете себя бунтовщиком сегодня, вы будете защищать свою независимость и никоим образом не будете отступать от своих позиций, поэтому ваши отношения с VIP-персонами могут быть сложными. Никогда не недооценивайте силу вежливости. Дайте себе дополнительное время для маневра сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вам внезапно придется отправиться в путешествие сегодня, когда вы этого не ожидали. Также возможно, что запланированные планы поездок могут быть отменены, отложены или изменены. Сюрпризы в новостях или что-то, связанное с высшим образованием, медициной или законом, также могут застать вас врасплох.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подружитесь со своим банковским счетом и оставайтесь на связи с активами и всем, что связано с собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Когда дело доходит до денег и того, чем вы владеете, разумно всегда быть в курсе событий.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Терпение — лекарство от гнева. Поэтому будьте терпеливы в общении с близкими друзьями, супругами и партнерами сегодня, потому что что-то может вас раздражать. Возможно, они бросят вам вызов или сделают то, чего вы меньше всего ожидаете?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня к вам могут прийти неожиданные новости, связанные со здоровьем. Или, может быть, что-то удивительное, что касается вашего питомца? Перепроверьте детали, связанные с вашей работой или любой задачей, которую вы выполняете, потому что вы можете быть ошеломлены.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Петр Кулешов, хоккеист Вячеслав Фетисов, рэпер Баста делятся сегодня днем ​​рождения. Вы интуитивны, практичны и терпеливы. В нужный момент вы рассудительны и спокойны. Вас привлекают искусство, музыка и загадки. Вы организованный и отличный планировщик. В этом году вы начнете пожинать плоды того, что начали в прошлом году. Год будет более спокойным, и вы сосредоточитесь на близких друзьях и партнерах.