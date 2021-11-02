Ежедневный гороскоп: вторник 2 ноября

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не поддавайтесь желанию убедить других согласиться с вами сегодня. Даже если это не так важно, вы можете неоднократно возвращаться к определенной теме. Возможно, вы привлечете к себе кого-то, кто это с вами делает?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сильное астрологическое влияние сегодня может заставить вас настойчиво обращаться с коллегами. Вы можете настаивать на проведении реформ и более эффективных способах ведения дел. Намного лучше, если вы откроете секрет того, как добиться сотрудничества с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня родители должны быть терпеливыми с детьми. Точно так же влюбленные и романтические партнеры должны быть терпеливыми друг к другу. В спорте игроки могут драться друг с другом, особенно, когда спорят о вызове судьи. Это потому, что сегодня люди одержимы своими идеями. Светите!

Рак (21 июня — 22 июля)

В разговоре с семьей сегодня, особенно о ремонте дома или о том, как обращаться с мусором и переработкой, наберитесь терпения. Не забывайте слушать, что говорят другие. Сопротивляйтесь желанию реализовать свои идеи в надежде, что все будут соответствовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть одержимы идеей. Это будет вас беспокоить, даже если это не важно. Избегайте споров с другими. Сохраните мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Когда дело доходит до покупок или финансовых вопросов сегодня, вы будете полностью сосредоточены на одной идее. Скорее всего, вы хотите добиться своего. Вы хотите убедить других согласиться с вами или хотите действовать в соответствии со своими побуждениями по поводу покупки чего-либо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке не в ладах с большим папой Плутоном. Это может сделать вас одержимым идеей до такой степени, что вы захотите убедить других согласиться с вами. Однако вместо этого вы можете использовать ту же энергию, чтобы заглянуть внутрь и исследовать свои более глубокие ценности и мотивы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Самый мудрый способ использовать сегодняшнюю астрологическую энергию — смотреть внутрь себя, потому что вы можете получить что-то действительно ценное. Изучите скрытые силы, которые заставляют вас что-то делать. То, что вы узнаете, может изменить вашу жизнь! Такой самоанализ может дать положительные результаты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте споров с друзьями или членами групп, потому что сегодня люди увлечены своими идеями и убеждены в своей правоте. Это означает, что трудно прийти к какому-либо соглашению. Никто друг друга не слушает. Шутка в том, что о чем бы ни шла речь, в любом случае, относительно бессмысленно. Идите разберитесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте столкновений с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня. Если они состоятся — не будет хорошо. Это потому, что люди поглощены своими собственными идеями и совершенно одержимы своим собственным мышлением. Естественно, это приводит к разногласиям между людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня учеба в любом виде будет успешной, потому что у вас однонаправленный ум. В частности, вам будет интересно узнать больше о секретных предметах или эзотерических вопросах, включая психологию, оккультизм, мифологию и паранормальные явления.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете столкнуться с сопротивлением или поспорить с кем-то по поводу совместной собственности, налогов, долга или всего, чем вы владеете совместно с кем-то другим. Вы также можете поспорить о разделении ответственности? Следует помнить, что сегодня люди зациклены на своих идеях. Лучше жить и дать жить другим.

Если ваш день рождения сегодня

Поэтэсса Ирина Богушевская (1965) и актриса Елена Захарова (1975) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы легкомысленный и непринужденный. Иногда вы застенчивы и замкнуты. Потому что вы воспитываете и сострадательны, вы нравитесь людям. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это означает, что вы отпускаете то, что больше не имеет отношения к вашей жизни. Пришло время взбодриться, чтобы вы были готовы к следующему году, который является временем новых начинаний!