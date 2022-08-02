Ежедневный гороскоп: вторник 2 августа 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

После 00:15 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня что-то приятное повлияет на дом и семью. Вы можете спонтанно развлекаться дома или вы можете импульсивно купить что-то красивое для того места, где вы живете. Родственники могут зайти. Кто-то может даже принести вам подарок.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для приятных сюрпризов! Кто-то, кого вы меньше всего ожидаете, может появиться на горизонте. Вы можете услышать неожиданные новости, которые вас порадуют. Некоторые из вас могут внезапно отправиться в путешествие или столкнуться с людьми из разных слоев общества. Не сидите без дела сегодня. Сделайте что-нибудь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, однако вам придется оставаться в напряжении, потому что сегодня все движется быстро. Если вам представится возможность заработать деньги, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким. Вы можете импульсивно купить что-то красивое. (Сохраняйте чеки.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это захватывающий день, полный неожиданных маленьких радостей. Вас порадуют новые лица, новые места и новые способы развлечься. Хорошие новости могут быть приятными. Наслаждайтесь неожиданными встречами с другими, а также освежающей оценкой своего повседневного окружения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для вас, потому что что-то, что происходит за кулисами, может оказаться для вас бонусом. Оставайтесь позитивными. Наслаждайтесь болтовней с другими. (Это классический день для тайных любовных связей.) Между тем, с Солнцем и Меркурием в вашем знаке — вы правите!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам понравится болтать с другими, особенно с творческими и артистичными людьми. Отношения с окружающими будут теплыми и оптимистичными. Вы можете встретить кого-то необычного. На самом деле друг может стать любовником. Все может случиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть преимущество, потому что Луна находится в вашем знаке, что означает, что вам больше везет. Сегодня вы хорошо выглядите в глазах боссов, родителей и VIP-персон. (Возможно, вы завяжете внезапный роман с начальником.) Возможно, вы получите признание или особое признание за свои усилия?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Удивительные возможности путешествовать упадут на ваши колени сегодня. Если это так, вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей короткое. Берите сумку и езжайте в аэропорт. Другие могут получить возможности, связанные с публикациями, СМИ, юриспруденцией или медициной. Захватывающий день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и услуги от других могут внезапно прийти к вам сегодня. Если кто-то делает предложение, которое вам нравится, скажите «да», потому что это предложение ограничено по времени. Может возникнуть внезапное решение финансовых споров. Спасение в самый последний момент!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут теплыми и прекрасными, потому что что-то неожиданное может разжечь пламя этих отношений. Вы можете внезапно осознать, насколько важен для вас кто-то. Или вы можете встретить кого-то нового, отличающегося от других и привлекательного? Оставайтесь легкими на ногах. Будьте гибкими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вас могут обрадовать неожиданные хорошие новости, касающиеся вашей работы или конкретной задачи, которую вы выполняете. Или это могут быть хорошие новости, связанные с домашним животным или даже с чем-то, что влияет на ваше здоровье. Что бы это ни было, скорее всего это неожиданный сладкий бонус!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня романтика может получить удар по руке. (На самом деле, для некоторых произойдет любовь с первого взгляда.) Тем временем внезапно начнутся общественные мероприятия и веселые развлечения. Если вам придет неожиданное приглашение, скажите «да», потому что это окно возможностей будет коротким. Хорошего вам дня!

Если ваш день рождения сегодня

Переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) (1961) и актриса Юлия Чернова (1985)(«Бедная Саша») сегодняотмечают день рождения. Вы красноречивы, остроумны и обаятельны. Вы также убедительны, потому что умеете обращаться со словами! Вы сострадательны и прямолинейны. Найдите время, чтобы учиться в этом году, потому что это время размышлений. В этом году вы не только узнаете что-то ценное, вы могли бы также преподавать.