Ежедневный гороскоп: Вторник 19 октября 2021

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это сильный день для вас, потому что Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Венерой и Юпитером. Это делает вас дружелюбным, отзывчивым и готовым помочь в групповых ситуациях. Вы будете убедительны, если вам придется убедить других смотреть на вещи по-своему.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете предпочесть немного уединения сегодня, потому что это будет правильно. Вы будете рады возможности перевести дух и собраться вместе. Тем не менее отношения с окружающими крепкие. Фактически, с течением времени отношения с представителями власти будут становиться все лучше и лучше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это популярный день для вас, поэтому вам понравится компания близких по духу людей. Вам также понравится время со старыми друзьями и людьми, с которыми вы уже установили сильные эмоциональные связи. Это отличный день для любого вида групповой деятельности. Наслаждайтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы отлично выглядите для боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полиции. Они увидят вас в позитивном свете. Более того, если вам нужно убедить их в чем-то важном для вас — вы будете убедительны! Добрый день, чтобы попросить разрешения или одобрения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас сильная тяга к бегству от действительности. Возможно, вы хотите «уйти от всего этого» или может быть, вы хотите исследовать что-то новое и захватывающее? В любом случае делайте все возможное, чтобы узнать что-то новое, поговорить с людьми из других стран и если возможно, путешествовать!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для важных финансовых обсуждений или переговоров по вопросам совместного имущества, наследства и страхования, потому что вы выйдете из них улыбаясь. Вы даже можете получить сегодня подарок или сделать одолжение от кого-то. Это бонус!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими. Однако, поскольку Луна сегодня находится в знаке, противоположном вашему знаку, вам придется сотрудничать и быть готовым пойти вместе, чтобы поладить. Вам это легко сделать, потому что вы нравитесь людям. Вам нравится делать всех счастливыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше здоровье сегодня хорошее. У вас сильное чувство благополучия. В частности, у вас есть энергия работать и ладить с коллегами и рабочими группами сегодня. Путешествие, связанное с работой, также может быть в центре внимания. Хороший день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться и насладиться компанией других, особенно детей. Вам также понравятся спортивные мероприятия и любые групповые занятия, в которых люди проявляют физический энтузиазм и привержены делу. (Как раз то, что вам нравится.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо. Фактически, вы можете заполнить холодильник, потому что встреча или семейный праздник может проводиться дома. Точно так же это хороший день, чтобы обсудить переговоры о недвижимости или заняться проектами косметического ремонта.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы хотите общаться с другими сегодня. К счастью, они хотят услышать то, что вы говорите, потому что вы будете очаровательны и убедительны! Сегодня вы также привлечете к себе других, потому что вы харизматичны и притягательны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для вас! Изучите финансовые переговоры с другими. Возможно, вы захотите попросить повышение или поискать более высокооплачиваемую работу. Отношения с авторитетными лицами будут гладкими, и люди будут склонны одобрять ваши предложения.

Если ваш день рождения сегодня

Боксер Эвандер Холифилд (1962), юрист Катя Гордон (1980) и актриса Вероника Кастро (1952) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы можете быть прямыми и напористыми, а также очаровательными. У вас отличная память и прекрасный взгляд на детали. Вы открыты и обладаете богатым воображением. Когда хотите, вы убедительны! Это год обучения и преподавания для вас. Время, проведенное в одиночестве, будет важно для вас, чтобы узнать новое о себе и окружающем мире.