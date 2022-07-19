Ежедневный гороскоп: вторник 19 июля 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Суть любой борьбы за власть, которую вы испытывали с членом семьи (возможно, с родителем), сегодня вам яснее. Вы видите динамику. Тем не менее, столкновение воль все же вероятно, но по крайней мере, ясности больше. Это что-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня твердое мнение, а это значит, что вы хотите, чтобы другие слушали вас. Для некоторых это может быть связано с ремонтом или изменениями происходящими дома или изменениями, которые вы хотите осуществить. Вы сильно чувствуете что-то и не хотите отступать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы почувствуете явный сдвиг, потому что ваш правитель Меркурий превратился в ищущего истину Льва. Это одна из причин, по которой вы более ясно видите, какая борьба за власть идет по поводу финансов, имущества, обязанностей, общей собственности или наследства.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас может быть напряженная встреча с другом или партнером, которая может спровоцировать разрыв отношений. С другой стороны, это даст каждой стороне возможность высказать свои претензии и выложить свои карты на стол. (Иногда это хорошо.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Если что-то происходило за кулисами, сегодня вы лучше поймете, что это такое. Эта борьба или столкновение, возможно, все еще продолжаются, но по крайней мере, это открыто и определить, что не так, это половина проблемы. Теперь можно искать решение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вы столкнулись сегодня с другом или членом группы, не будьте властным и однако не будьте половиком. Ищите способы сделать это беспроигрышным решением, потому что это возможно. На всякий случай не говорите ничего, о чем потом пожалеете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вероятна борьба за власть с начальством, родителями и полицией. К счастью, сегодня Меркурий сменил знак и это поможет вам прояснить любую путаницу в обсуждениях с другими. Возможно, некоторые элементы этого конфликта являются недоразумением?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не поддавайтесь желанию увлечься догмой и чьей-то пропагандой. Вместо этого, когда Меркурий находится в верхней части вашего графика, вы можете четко понимать проблемы. Вы можете говорить свою правду. Если можете, пролейте позитивный свет на замешательство или ложь. Люди во власти будут слушать вас, что важно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вопросы о наследовании, банковских делах, страховых спорах и разделенных обязанностях, а также совместном имуществе могут сегодня стать апогеем. Это может привести к расколу или разрыву отношений. Но это не обязательно так. Ищите точки соприкосновения, потому что они всегда есть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговоры с партнерами и близкими людьми сегодня будут трудными – не вопрос. Возможно, кто-то из вас хочет взять верх? Если это отношения, которые вы цените, будьте готовы выслушать и, возможно, пойти на компромисс, потому что некоторые отношения закончатся сегодня. Спросите себя, чего вы действительно хотите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Некоторые из вас могут столкнуться с отказом оборудования или отказом материала, связанного с вашей работой. Точно так же и профессиональные отношения сегодня могут разрушиться или каким-то образом оказаться под угрозой. С Меркурием напротив вашего знака сейчас, несмотря ни на какие конфликты, общение будет течь. Слушайте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть терпеливыми и понимающими со своими детьми сегодня, потому что трудности и конфликты возникнут. Помните, что вы взрослый. Точно так же романтические отношения будут барахтаться из-за путаницы. Если вы цените эти отношения, будьте терпеливы. Ищите решение.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у актера Бенедикта Камбербэтча (1976) и актера Василия Ливанова (1935) день рождения. Вы оптимист с идеалами и высокими требованиями к себе. В вас есть благодать и мудрость. Вы также заботливы и сострадательны. Этот год принесет перемены в вашу жизнь. Оставайтесь на ногах легкими, чтобы вы могли быстро развернуться в новом направлении. Доверьтесь своей интуиции. Наслаждайтесь встречами с новыми друзьями.