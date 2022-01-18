Ежедневный гороскоп: вторник 18 января 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Полная Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть беззаботный, игривый день для многих из вас. Наслаждайтесь общественной деятельностью, веселыми прогулками, временем, проведенным с детьми, спортивными мероприятиями, а также возможностями проявить свои творческие таланты. Ожидайте, что произойдет что-то спонтанное и неожиданное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы будете счастливы уединиться дома и уединиться от суеты окружающего мира. Это хороший день, чтобы созерцать мир. У вас также может быть важный разговор с женщиной-участницей, возможно с мамой. Примечание. В конце дня может произойти что-то необычное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы стремитесь просветить других в чем-то. О да, вам есть что сказать. Возможно, вы захотите кого-то чему-то научить? Будьте осторожны, потому что это день, когда ваш знак слегка подвержен несчастным случаям.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваше внимание сосредоточено на деньгах, денежном потоке и имуществе. Многие из вас будут делать покупки. Пожалуйста, следите за своими деньгами и имуществом, потому что может произойти что-то неожиданное. Сохраняйте чеки. Защитите их от потери, кражи или повреждения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что происходит два дня в месяц. Когда это произойдет, это сделает вас более эмоциональным, чем обычно. (Это может быть источником некоторых проблем.) Однако хорошая новость заключается в том, что ваша удача немного улучшится. Ура!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Есть большая вероятность, что сегодня вы захотите вести себя сдержанно, работать в одиночку или за кулисами, потому что вам кажется, что это предпочтительнее. Между тем, другие влияния побуждают вас болтать и наслаждаться компанией других, а также избегать безумия дома. Тем не менее, уединение будет идеальным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для разговора по душам с другом или участником группы. Скорее всего, это будет женщина. Возможно, это обсуждение заставит вас переосмыслить некоторые из ваших будущих целей? Что-то может вас удивить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня люди замечают вас больше, чем обычно, особенно важные люди, такие как начальство, полиция, учителя или родители. Необычно то, что люди, кажется, замечают личные подробности вашей жизни? Имейте в виду это на случай, если вам придется заняться устранением последствий.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы хотите расправить крылья и расширить свой жизненный опыт. В идеале вы будете путешествовать. Однако вопросы, связанные с путешествиями, сегодня непредсказуемы — знайте это. Планы поездок могут быть отменены или изменены. Или, возможно, вам внезапно придется путешествовать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сильные чувства ко всему сегодня. Возможно, это связано с бывшими партнерами или старыми друзьями, которые вернулись в ваш мир? Вы можете быть расстроены, потому что чеки просрочены или средства задержаны. Между тем, кто-то может действовать против ваших интересов. Расслабьтесь. У вас есть что-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится напротив вашего собственного Солнца, а это значит, что вы должны сотрудничать с другими. Вы должны быть готовы пройти больше, навстречу другим. Это не важно. Через две недели, когда Луна будет в вашем знаке, другим придется пойти на встречу вам, чтобы сотрудничать с вами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам будет приятно сделать что-то, чтобы вы чувствовали себя более организованным и лучше чувствовали себя. Делайте все возможное, чтобы достичь этого. Точно так же вы можете сделать что-то, чтобы улучшить свое здоровье. Кроме того, следите за своим питомцем сегодня, потому что может произойти что-то необычное.

Если ваш день рождения сегодня

У певицы Тамары Гвердцетели (1962) и актера Кевина Костнера (1955) сегодня день рождения. Вы стремитесь к тому, что делаете или чего хотите, всем сердцем и душой. Вы добры, щедры и готовы помочь нуждающимся. У вас легкий на подъем оптимизм, который нравится людям. Этот год посвящен учению и обучению. Время в одиночестве будет важно для вас. Многие из вас обновят свои духовные или религиозные убеждения.