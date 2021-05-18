Ежедневный гороскоп: Вторник 18 мая 2021 года

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваших детей может быть больше, потому что они немного бунтуют. Тем не менее, будьте бдительны, потому что в этот день для ваших детей также есть риск несчастных случаев, а также опасный день для занятий спортом в целом. Светское мероприятие может быть отменено или — вы можете получить приглашение-сюрприз? Идите разберитесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то сегодня нарушит ваш домашний распорядок. Будем надеяться, что это не сломанный прибор. Это может быть небольшая поломка или кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь? Что-то будет иначе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны и будьте внимательны сегодня, потому что этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям. Мы говорим о словесных происшествиях или несчастных случаях на физическом уровне, потому что что-то неожиданное изменит ваш распорядок дня. С другой стороны, новые идеи, новые лица и новые места могут быть стимулирующими. (Надеемся, это не больница.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы никогда не пренебрегаете деньгами, а это значит, что в ваших интересах держать глаза открытыми сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на ваш денежный поток, доходы или имущество. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Возможно, что-то, что у вас есть, будет повреждено или потеряно? Предупрежден — значит вооружен.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с непредсказуемым Ураном, что может сделать вас поспешными, импульсивными, беспечными и быстрыми для поспешных выводов. Что бы вы ни делали сегодня, у вас будет сильная тяга к возбуждению. (Не делайте того, о чем позже пожалеете.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас. Вы чувствуете, что что-то смутно отвлекаетесь и можете даже не знать, что это такое. (Или вы можете знать.) К счастью, это мимолетное влияние, которое быстро пройдет. Завтра твердый день с коротким полуднем для оповещения о Луне. Расслабьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня друг может удивить вас, сказав или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. А может быть, вы встретите кого-то нового, в чем-то необычного — авангардного или богемного? (Или, может быть, вы богемы, а они консервативны?) Все относительно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас могут быть трудности с родителями, начальником или полицией, потому что авторитетные лица станут для вас источником неожиданности сегодня. Если что-то случится, будьте крутым. Не будьте крикливым. Никогда не забывайте о силе вежливости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то вас сегодня удивит. Во-первых, планы поездок могут быть изменены или отменены. В качестве альтернативы вам, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. Школьные планы могут измениться вместе с медицинским и юридическим расписанием. Будьте настороже.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте внимательны во всех своих дискуссиях о совместной собственности, налогах, долгах, страховании и наследстве, потому что что-то неожиданное повлияет на эти области. Поэтому оставайтесь на вершине своей игры, чтобы не потерять деньги. Помните: что дает крупный шрифт, мелкий снимает.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы сегодня чувствуете себя таким независимым, вы можете поступить прямо противоположно тому, что кто-то предлагает или вы можете отвергнуть то, что кто-то говорит, просто потому, что он это сказал.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день полон сюрпризов. Поэтому будьте осторожны со своим питомцем, потому что один из ваших сюрпризов может быть связан с вашим питомцем. Избегайте несчастных случаев. Ваше здоровье тоже может стать сюрпризом. Однако вы можете ожидать неожиданное в своей работе или любой работе, которую вы делаете. Вероятны сбои компьютера и проблемы с техникой.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Сандра (1962), изобретатель и телеведущий Андрей Бахметьев (1960) и актриса театра и кино Ольга Ломоносова (1978) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. К счастью, у вас много энергии, потому что вы многогранны и увлечены многими вещами. Вы сострадательны, заботливы и искренне интересуетесь другими. Вы одновременно практичны и импульсивны. На этом этапе своей жизни вы вступаете в совершенно новый цикл. Это время новых начинаний и новых начинаний. Откройте любую дверь!