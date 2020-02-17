Ежедневный гороскоп. Вторник 18 февраля 2020

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 1:00 до 3:00 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы будете играть более сдержанно, чем обычно. Даже если ваши амбиции пробуждаются, ищите способы работать в одиночку или за кулисами, потому что это лучше всего соответствует вашим потребностям. Тем временем найдите время, чтобы догнать старых друзей из вашего прошлого.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете популярны в течение следующих четырех недель, поэтому вам понравится общаться с друзьями и заниматься группами, клубами и организациями. Вы можете взять на себя руководящую роль с группой людей. Старые друзья из вашего прошлого вернулись в ваш мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Повезло вам! В течение следующих четырех недель Солнце будет наверху вашей карты, освещая вас, бросая на вас лестный свет. Не делая ничего особенного, другие будут восхищаться вами, особенно боссы, родители, учителя и VIP-персон. Очевидно, что вы можете использовать это четырехнедельное окно для продвижения своей повестки дня!

Рак (21 июня-22 июля)

Делайте все возможное, чтобы путешествовать и «уйти от всего этого» в течение следующих четырех недель, потому что это то, что вы действительно хотите сделать. Вам нужно сбежать! Вы также нуждаетесь в развлечениях и приключениях, чтобы оживить вашу жизнь.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих четырех недель вы будете сосредоточены на долевой собственности, налогах, долгах и имуществе других людей. Путешествие для удовольствия по-прежнему привлекает плюс, вам трудно работать, чтобы закончить дело.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В следующие четыре недели вам потребуется больше сна, потому что Солнце находится напротив вашего знака. Символически говоря, это так же далеко от вас, как и весь год и Солнце является вашим источником энергии. Между тем, бывшие партнеры вернулись в ваш мир из-за влияния ретроградного Меркурия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы находитесь под влиянием вашего окружения. В следующие четыре недели вы будете работать над тем, чтобы объединить свои действия и стать лучше организованными. Вы хотите дом для всего, чтобы ваше окружение было более приятным и спокойным, что будет способствовать вашему собственному более счастливому состоянию ума. Определенно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В ближайшие четыре недели вас ждет много чего, потому что вы входите в прекрасное окно времени, которое будет игривым, шутливым и полным социальных возможностей. Вы могли бы также быть связаны с детьми больше чем обычно наряду со спортивными событиями и старым огнем!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дом, семья и ваш личный мир будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Многие из вас будут больше, чем обычно, связаны с родителями. К счастью, Венера предлагает возможности пообщаться и повеселиться!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пристегните ремень безопасности, потому что следующие четыре недели заняты! Неожиданно у вас есть чем заняться, увидеть людей и куда пойти! К счастью, Марс в вашем знаке даст вам необходимую энергию, особенно для того, чтобы справиться с задержками при транспортировке и перепутанными коммуникациями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги, имущество и ваше богатство будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Вы также почувствуете влияние ретроградного Меркурия, что приведет к задержкам в финансовых вопросах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Следующие четыре недели дадут вам возможность перезарядить батареи до конца года. Это потому, что Солнце будет в вашем знаке, повышая вашу энергию! Вы также будете привлекать людей и благоприятные ситуации для вас.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Аркадий Укупник разделяет ваш день рождения сегодня. Вы страстный и интенсивный. Вы выбираете подчиняться своему сердцу и делать то, что вы хотите. Служение другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.