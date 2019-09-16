Ежедневный гороскоп. Вторник 17 сентября 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Осторожно: избегайте покупок или важных решений с 8:45 до конца дня. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный способ начать свою неделю, потому что Луна в вашем знаке танцует с удачливыми денежными мешками Юпитера. Это делает вас ярким и увлеченным планами поездок или чем-то, что связано с публикациями и средствами массовой информации. Тем не менее, будьте терпеливы с авторитетными фигурами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день и хороший способ начать свою неделю. (По общему признанию, вы не находитесь в режиме работы, потому что вы бы предпочли быть в отпуске или отдыхать.) Делайте как можно больше работы, работая в одиночку или за кадром. К счастью, коллеги сотрудничают.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится работать с группами, клубами и ассоциациями сегодня. Это также позитивный день для общения с друзьями, за одним исключением: вы можете кратко поссориться с кем-то по поводу общей собственности, вопросов страхования или того, как что-то разделить. Идите с тем, что работает.

Рак (21 июня-22 июля)

По большей части, отношения с коллегами, начальством и родителями сегодня позитивны, потому что люди оптимистичны и дружелюбны. Тем не менее, понедельник, все системы работают для большинства людей. Примечание: будьте терпеливы с партнером или близким другом, если вы не согласны с ними.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы путешествий выглядят захватывающе! Вы стремитесь привести в движение что-то, что обещает приключения и стимулы в будущем. (Если не сразу!) Чтобы быть в безопасности, избегайте спорных вопросов, особенно с коллегами. Держитесь подальше от дискуссий о политике, религии и национальности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вам сегодня придется что-то решать в отношении наследства или работы с общей собственностью, отложите на завтра. Будьте полезным для вашего дома и семьи. Тем не менее, роман или разговор с вашими детьми может быть напряженным. К сожалению.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в Овне, что на 180 градусов противоположно вашему знаку, что означает, что вы должны сотрудничать и идти более чем наполовину, имея дело с другими. Это легко для вас, потому что вы естественный угодник. Отношения с окружающими будут позитивными. (Будьте терпеливы с членом семьи.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день денег на работе, что означает, что финансовые операции будут проходить хорошо. (Существует небольшая вероятность того, что что-то может выглядеть лучше, чем есть на самом деле.) Однако будьте терпеливы с коллегами и ежедневными контактами, потому что может произойти что-то интенсивное или конкурентное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный, игривый день! В идеале вы в отпуске. Если нет, то это продуктивный день для тех, кто работает в сфере образования, туризма, индустрии развлечений и индустрии гостеприимства. Чтобы избежать конфликта, будьте терпеливы с романтическими партнерами и детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вопросы, связанные с домом и семьей, сегодня позитивны. Дискуссии пройдут хорошо, включая дискуссии о недвижимости. Тем не менее, вы можете столкнуться с разногласиями членов семьи, которые решают, как поступить по-своему. Терпение – ваш лучший выход.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для коротких поездок, а также для общения с ежедневными контактами, потому что люди счастливы и оптимистичны. Тем не менее, вы можете встретить одного человека и оказаться в ссоре с ним. Не позволяйте этому определять весь ваш день, который может быть приятным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, потому что вы можете увеличить свой заработок или заработать деньги. Вы также можете иметь отличные идеи для зарабатывания денег. Будьте терпеливы, если у вас есть разногласия с кем-то сегодня (что вероятно).

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Владимир Меньшов и хоккеист Александр Овечкин сегодня разделяют ваш день рождения. Вы веселый, буйный и увлеченный жизнью. Вы также честны и заботливы. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.