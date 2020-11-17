Ежедневный гороскоп. Вторник 17 ноября 2020

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений до 9:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте очень осторожны, решая сегодня финансовые вопросы, особенно все, что связано с завещаниями, долгами, налогами и наследством, потому что вы будете склонны быть очень импульсивными и спонтанными. Вы можете упустить из виду детали. Вы можете действовать опрометчиво. Будьте умны и перепроверьте все.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В сегодняшних обсуждениях с партнерами и близкими друзьями будьте осторожны, не торопитесь и не стреляйте от бедра. Вы также можете делать поспешные выводы, не узнавая всех фактов. Точно так же вы можете привлечь к себе кого-то, кто делает то же самое.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы должны быть осторожны на работе или выполнении любых задач сегодня (включая все, что связано со здоровьем или с домашним животным). Это потому, что вы склонны пропускать детали, слишком быстро думать, действовать слишком быстро и спешить с суждениями. Предупрежден — значит вооружен.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это определенно опасный день для ваших детей, поэтому если вы родитель или заботитесь о детях — будьте бдительны! Постарайтесь предвидеть проблемы и выводить детей из опасных ситуаций. Между тем социальные планы могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или внезапно инициированы. Берегитесь спортивных травм.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша домашняя сцена будет прервана сегодня, потому что произойдет что-то необычное. Небольшие приборы могут выйти из строя или могут произойти незначительные поломки. Семейный спор также может иметь место из-за импульсивности людей и склонности говорить, не задумываясь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Осторожно сегодня. Без вопросов. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Притормозите и расслабьтесь. Не торопитесь с выводами. Если вы имеете дело с формами и сложными деталями, дважды проверьте наличие ошибок!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны со своими деньгами и имуществом сегодня, потому что вы можете быть в чем-то слишком импульсивны. Вы можете спонтанно купить то, о чем позже пожалеете. (Сохраняйте квитанции.) Точно так же вы можете принять финансовое решение поспешно, не проверив всего.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке противостоит дикому Урану. Это заставит задуматься и поспешно заговорить. Вы можете действовать слишком быстро. Хотя вы быстро поймете идеи, вы также быстро сделаете выводы. Сделайте что-нибудь новое, чтобы познакомиться с новыми людьми, которые бросят вызов вашему мышлению.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшний день наполнен основной темой волнений и беспокойства. Вы чувствуете это. Из-за такого рода энергии сейчас плохой день, чтобы делать поспешные суждения, что и делают люди! Постарайтесь обдумать все трезво.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В разговоре с другими людьми, особенно в группах, вы сегодня будете склонны быть слишком откровенными. Не переусердствуйте. Сейчас не время рассказывать об этом так, как есть, что вы хотите сделать, потому что втайне хотите шокировать людей, чтобы привлечь их внимание.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не становитесь нетерпеливыми и слишком беспокойными, когда имеете дело с боссами, родителями, учителями и полицией сегодня (что вы будете склонны делать). Кроме того, контролируйте свою склонность к небрежности и упущению из виду важных деталей. Оставайтесь сфокусированными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас интересуют любые новые впечатления, поэтому вы будете нетерпеливы в привычном распорядке. Поэтому сделайте что-нибудь другое! Выйдите и познакомьтесь с новыми людьми, которые познакомят вас с новыми идеями. Это то, что вам нужно сделать.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса и телеведущая Руслана Писанка (1965), актер Дэнни Де Вито (1944) и французкая актриса Софи Марсо (1966) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Люди замечают вас, потому что вы сильная личность. Вы также отличный коммуникатор. Ваша жизнь динамична и полна перемен. Поэтому неудивительно, что в этом году вас ждут захватывающие перемены. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.