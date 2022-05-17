Ежедневный гороскоп: вторник 17 мая 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня до 21:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете чувствовать себя смутно обескураженным или раздраженным. (Это такое чувство, которое трудно определить.) Происходит то, что ваш правитель Марс выстраивается в линию с нечетким Нептуном, из-за чего вы чувствуете, что ваши ноги увязли в грязи. Маленькие ошибки могут раздражать. Расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть обескуражены или сбиты с толку из-за того, в каком направлении вам следует двигаться с другом или возможно, с группой, в которую вы вовлечены. У вас были большие надежды и ожидания, но теперь все кажется неясным, а ваши планы неясными. (Дождитесь ясности и направления, прежде чем действовать.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если раньше вы с энтузиазмом отправлялись в новое направление, то теперь чувствуете себя неподготовленным. Будьте мудры. Остановитесь на мгновение и перегруппируйтесь. Не стремитесь слепо вперед, надеясь на лучшее. Прежде чем действовать или брать на себя какие-либо обязательства, важно уделить время тому, чтобы восстановить концентрацию и уверенность в себе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не поддавайтесь на ложные слухи, ложные новости и ложную пропаганду, которые будут распространяться сегодня. С ретроградным Меркурием, находящимся в вашем 12-м доме, вы можете исследовать свою собственную правду о вещах. Не верьте всему, что вы слышите, особенно в социальных сетях. Будьте умным. Исследуйте факты сами. Тогда вы все узнаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете чувствовать себя обескураженным из-за чего-то, связанного с общей собственностью, налогами и долгами. Возможно, вы разочаровались в своей доле в чем-то? Вы также можете быть разочарованы тем, что кто-то сказал вам что-то, что на самом деле не соответствует действительности. О да, обман сегодня возможен! Подождите, чтобы получить ваши факты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то из близких может разочаровать вас сегодня. (Это происходит во всех дружеских и партнерских отношениях.) Одна из частых причин этого — невысказанные ожидания. Кто-то еще знал, что вы хотели? В конце концов, они не могут читать ваши мысли. Имейте смелость говорить о том, чего вы хотите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, связанное с вашей работой или возможно, с вашим здоровьем, может вас сегодня беспокоить. Как ни странно, в той самой области, где вы чувствовали себя оптимистично и успешно, теперь у вас есть сомнения. (Например, что с того?) Если вы не уверены в чем-то, ничего не делайте. Ждите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это тяжелый день для романтики, потому что все не только сбивает с толку и разочаровывает, но также может скрываться аспект обмана. Вы не уверены, что кто-то говорит вам правду. В любом случае, вы чувствуете себя подавленным. Для некоторых спорт может быть причиной того, что ваши надежды рухнули.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это неподходящее время для важных семейных дискуссий, потому что ясность и консенсус будут затруднены. На самом деле все размыто и запутанно. Ремонтные работы зашли в тупик. Будьте терпеливы, пока все уладится. Ничего не делайте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы подвергаете сомнению свое право высказываться, поэтому можете хранить молчание. Это иронично, потому что совсем недавно вы были уверены в себе и готовы рассказать все как есть. Не волнуйтесь, это просто означает, что вам нужно правильно излагать факты. Дождитесь правды, прежде чем идти вперед.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это плохое время для принятия важных финансовых решений, потому что у вас нет всех фактов. Кроме того, факты, которые у вас есть, могут быть неверными. Кто-то может вас обманывать. Да, это непростое время, а значит, берегите свои деньги, защитите свои вещи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваш уровень энергии может быть низким, поэтому вам не следует слишком сильно напрягаться. Будет легко физически истощить себя, поэтому будьте осторожны. Остерегайтесь инфекций и пищевых отравлений. Не начинайте ничего нового.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Екатерина Редникова (1973) и актер Сергей Ершов (1967) сегодня отмечают свой день рождения. Вы скромный человек. Вы решительны, трудолюбивы и независимы. Ваше дружелюбие и привлекательность привлекает к вам других. Этот год является для вас первым годом свежего нового девятилетнего цикла. Будьте смелым. Будьте готовы открыть любую дверь!