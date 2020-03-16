Ежедневный гороскоп. Вторник 17 марта 2020

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Несмотря на вашу растущую тенденцию держать свои мысли при себе, тем не менее, сегодня замечательный день, чтобы поговорить с боссами, учителями, родителями, VIP-персонами и полицией. Шагните и будьте услышанными! Вы могли бы увеличить свой заработок? Попросите поднять?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для составления планов на будущее, особенно для удовольствия. Точно так же вы можете исследовать пути в издательском деле, средствах массовой информации, законах или чем-то, связанным с медициной. Это также хороший день для изучения вопросов, связанных с высшим образованием.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дискуссии о совместном имуществе, страховых спорах или о том, что связано с богатством и ресурсами вашего партнера (или кого-либо еще), пройдут сегодня хорошо. На самом деле, они могут пойти так хорошо, что вы выйдете пахнущим розой.

Рак (21 июня-22 июля)

Ваши обмены с партнерами и близкими друзьями сегодня будут позитивными и приятными. Встречайте друзей на обед. Это также хороший день, чтобы пообщаться с представителями широкой общественности, потому что ваше общение с другими людьми будет радостным. Приятно так же хорошее слово.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для дискуссий с коллегами и руководителями, потому что люди сегодня довольно спокойные. Это отличный день, чтобы стать хорошим начальником или человеком, имеющим авторитет. Идите, делайте это, что вы делаете так хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Игривый день! Играйте, если можете. Если нет, то позаботьтесь о том, чтобы вам сегодня понравился веселый ланч или какой-нибудь смех после работы. Планируйте наслаждаться обществом других в этот вечер. Сделайте что-нибудь, что доставит вам удовольствие, развлечение, потому что вы этого заслуживаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные разговоры сегодня пройдут хорошо. На самом деле, с одной стороны, вы можете захотеть отдохнуть дома. С другой стороны, вы можете развлекаться дома, потому что вы чувствуете себя тепло и рады видеть других. «Добро пожаловать!»

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам легче, чем обычно, ценить свой мир, свое окружение и людей в своей жизни, поэтому вам понравится общаться с другими. Убирайся и болтай! Вам также понравится узнавать что-то новое, особенно связанное с искусством.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Бизнес и коммерция сегодня любимы. У вас могут быть полезные идеи для зарабатывания денег, или вы можете привлечь к себе выгодные ситуации. Будьте открыты для всех возможностей. Если вы делаете покупки, вам захочется покупать красивые вещи для себя и близких.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с прекрасной Венерой. Это создает приятные чувства между вами и всеми вокруг вас! Вы будете наслаждаться хорошей едой и напитками, особенно в веселой компании. Вы также по достоинству оцените красивые окрестности. Повезло вам!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Одиночество в прекрасной обстановке порадует вас сегодня, потому что вы чувствуете, что хотите убежать от безумной суеты всего, что вас окружает. Вы хотите тишины и покоя приятным, поддерживающим способом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для общения с другими людьми, особенно с женщиной. Возможно, вам будет полезно поделиться с этим человеком своими идеями, надеждами и мечтами на будущее, поскольку, в свою очередь, их отзывы могут быть вам полезны. Это приятный день, чтобы думать о будущих целях.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елизавета Арзамасова она же Галина Сергеевна Васнецова в сериале «Папины Дочки», разделяет ваш день рождения сегодня. Вы уникальный индивидуалист. Вы любопытны, практичны и прагматичны. Когда вы заинтересованы в чем-то, вы интенсивны! Служение другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.